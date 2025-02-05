Полиция не смогла доставить мужчину в ТЦК, потому что тот уехал за границу — суд по иску ТЦК ограничил его в праве вождения автомобиля

Суд по иску ТЦК ограничил мужчину, который не обновил военно-учетные данные и уехал за границу, в праве вождения.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», принятый весной 2024 года закон об усилении мобилизации ввел в Кодекс административного судопроизводства новеллу – рассмотрение судами исков ТЦК о временном ограничении в праве вождения авто лиц, не выполняющих закон о мобилизации и требование ТЦК. При этом сначала ТЦК должна доказать невозможность доставки полицией в ТЦК уклоняющегося лица.

Также «Судебно-юридическая газета» публиковала образец, как выглядит такое требование ТЦК, и объясняла, что его не следует путать с повесткой.

Решение по делу №565/2692/24 о временном ограничении в праве управления транспортным средством, где применена эта новелла, вынес 22 января 2025 года Кузнецовский городской суд Ровенской области.

Впрочем, есть нюанс, как оно должно выполняться, ведь мужчина, как сообщила полиция в ТЦК, выехал за пределы Украины.

Обставини справи

Отже, у цій справі ТЦК звернувся до суду з адміністративним позовом до чоловіка з вимогою тимчасово обмежити його у праві керування транспортними засобами під час мобілізації на строк до виконання або відкликання вимоги ТЦК.

Чоловік перебуває на військовому обліку у ТЦК, зобов`язаний був уточнити свої облікові дані у встановлений строк 60 днів, проте обов`язку не виконав. Вимога ТЦК про його доставлення органами поліції виконана не була, на вимогу ТЦК до ТЦК він не з`явився, що в силу закону є підставою для тимчасового обмеження особи у праві керування транспортними засобами.

В судове засідання представник ТЦК не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності. Чоловік-відповідач теж не з’явився до суду.

Що вирішив суд

Як вбачається з наданої ТЦК облікової картки відповідача, чоловік з 17.02.2023 як військовозобов`язаний взятий на військовий облік у ТЦК, де перебуває на момент розгляду справи.

Відповідно до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» з урахуванням внесених законом про посилення мобілізації змін, які набули сили 18.05.2024, під час мобілізації військовозобов`язані, окремо не зазначені у абзацах 2-6 частини 3 цієї статті, протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою, зобов`язані уточнити свої облікові дані через ЦНАП або електронний кабінет, або у ТЦК.

Оскільки на момент набрання чинності вказаними змінами до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» діяв Указ Президента від 6.05.2024 №272/2024, затверджений Законом від 8.05.2024, про продовження загальної мобілізації, 60-денний строк для виконання обов`язку уточнити свої облікові дані розпочав перебіг 18 травня 2024 року та, відповідно, закінчився 16 липня 2024 року.

У разі невиконання громадянином обов`язків, передбачених частинами першою, третьою статті 22 цього Закону, та вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 210-1 КУпАП, керівник ТЦК звертається до поліції, щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення до ТЦК.

У разі отримання письмової відповіді про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення до ТЦК його керівник протягом 5 днів з дня отримання такої відповіді надсилає громадянину засобами поштового зв`язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу його місцезнаходження, місця проживання чи перебування вимогу про виконання обов`язку.

Зі змісту наданих суду матеріалів встановлено, що у зв`язку з невиконанням військовозобов`язаним обов`язку оновити облікові дані, ТЦК до Вараського РВП ГУНП в Рівненській області 21.09.2024 скеровано звернення про доставлення чоловіка до ТЦК для складення протоколу про адміністративне правопорушення.

Зі змісту відповіді Вараського РВП ГУНП в Рівненській області від 23.10.2024 вбачається, що доставити чоловіка до ТЦК «не представилось можливим у зв`язку з відсутністю військовозобов`язаного за місцем реєстрації та невстановленням його місцезнаходження, а також встановленням факту його перебування за межами України».

28.10.2024 ТЦК складено Вимогу про виконання обов`язку військовозобов`язаним, якою чоловіка викликано до ТЦК на 12.11.2024, та повідомлено, що наслідком невиконання такої вимоги буде звернення ТЦК підставі ст.283-2 КАСУ до суду з позовом про застосування тимчасового обмеження у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.

Вказану вимогу 30.10.2024 направлено за місцем реєстрації чоловіка та, як вбачається з поштового повідомлення про результати вручення рекомендованого поштового відправлення, не вручено, повернуто відправнику 13.11.2024 з відміткою про причини повернення: «за закінченням терміну зберігання».

Згідно з Правилам надання послуг поштового зв`язку, затверджених постановою Кабміну №270, у разі невручення рекомендованого листа з позначками «Судова повістка», «Повістка ТЦК» або реєстрованого поштового відправлення з позначкою «Адміністративна послуга» такі відправлення разом з бланком повідомлення про вручення повертаються за зворотною адресою у порядку, визначеному в пунктах 81, 82, 83, 84, 91, 99 цих Правил, із зазначенням причини невручення. Таким чином, повернення рекомендованого поштового відправлення з формулюванням «за закінченням терміну зберігання» свідчить про його невручення адресату через неможливість.

Як встановлено у ч.3 ст.27 Закону про мобілізацію, днем вручення вимоги є зокрема день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси.

За таких обставин судом встановлено, що у розумінні вищезазначеної норми, направлена на ім`я чоловіка за зареєстрованим місцем його проживання Вимога ТЦК від 28.10.2024 про виконання обов`язку вважається врученою 13 листопада 2024 року.

У разі якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не виконав зазначеного у ній обов`язку (обов`язків), ТЦК звертається до суду, з приводу тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом.

Зі змісту рапорту вбачається, що протягом встановленого 10-денного строку з дня вручення Вимоги чоловік до ТЦК не з`явився, при цьому згідно з інформацією Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів, станом на 25.11.2024 він досі не оновив облікові дані.

Як вбачається зі змісту письмової інформації Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях (філії ГСЦ МВС) від 19.11.2024, чоловік 23 липня 2009 року отримав посвідчення водія, видане ВРЕР ДАІ м. Львів, на право керування транспортними засобами категорій «А», «В», «С».

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 27 «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» стало підставою для звернення позивача до суду із зазначеним позовом.

Порядок тимчасового обмеження громадян у праві керування транспортним засобом під час мобілізації встановлений у ст. 283-2 КАС України.

Перевіряючи наявність встановлених у ст. 283-2 КАС України підстав для відмови у задоволенні поданого позову, суд констатує, що ТЦК доведено невиконання чоловіком під час мобілізації обов`язків.

Оцінюючи, чи було вчинене адміністративне правопорушення, передбачене ст.210-1 КУпАП, суд виходить зі змісту вказаної норми, якою передбачено відповідальність за порушення особою законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, у тому числі за ч.3 ст.210-1 КУпАП в особливий період. Оскільки суд дійшов висновку про допущення порушення Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», що виявилось у невиконанні ним обов`язків, передбачених ч. 3 ст. 22 вказаного Закону, під час дії особливого періоду, суд дійшов висновку про наявність у його діях ознак адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 210-1 КУпАП.

Суд переконався також, що:

здійснити адміністративне затримання та доставити чоловіка до ТЦК не виявилось можливим;

у розумінні ч. 3 ст. 27 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» направлена на ім`я відповідача за зареєстрованим місцем його проживання Вимога ТЦК про виконання обов`язку вважається врученою 13.11.2024;

після вручення вимоги чоловік до ТЦК для уточнення облікових даних не з`явився,;

ТЦК додержано встановлений законом 30-денний строк з дня виникнення підстав для звернення до суду з даним позовом.

Зазначені обставини, відповідно до ст.27 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та ст.283-2 КАС України, свідчать про наявність правових підстав для ухвалення рішення про застосування тимчасового обмеження у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.

Доказів у підтвердження, що встановлення обмеження у праві керування транспортним засобом позбавляє відповідача основного законного джерела засобів для існування, а також що той використовує транспортний засіб у зв`язку з інвалідністю чи перебуванням на його утриманні особи з інвалідністю I, II групи або дитини з інвалідністю, суду не надано.

Відтак, позов ТЦК підлягає задоволенню.

Автор: Наталя Мамченко

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