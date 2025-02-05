Lexus и квартира: у полицейского из Харькова обнаружили необоснованные активы на 7,8 млн грн

Прокуроры САП заявили иск в Высший антикоррупционный суд о признании активов необоснованными и взыскании их в доход государства.

Фото: nazk.gov.ua

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что по результатам мониторинга образа жизни выявило признаки приобретения необоснованных активов на 7,8 млн грн у патрульного полицейского Харьковского районного управления ГУ Национальной полиции Украины в Харьковской области.

В НАПК отмечают, что семья правоохранителя владеет автомобилем Lexus LX 450, 2018 года выпуска стоимостью 3,7 млн ​​грн, а также квартиру в городе Харькове стоимостью 5,8 млн грн.

«Анализ законных доходов и сбережений свидетельствует, что они могли накопить активов на около 1,6 млн грн. Эта сумма частично покрывает расходы на приобретение указанного имущества. Происхождение 7,8 млн грн других средств неизвестно», - заявили в НАПК.

Также там добавили, что прокуроры САП заявили иск в Высший антикоррупционный суд о признании активов необоснованными и взыскании их в доход государства.

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