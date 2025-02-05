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По делу прокурора Черкасской областной прокуратуры, разоблаченного на взятке в 41 тысячу долларов, завершено следствие

13:18, 5 февраля 2025
За деньги прокурор в сговоре с сообщником предложил представителю компании закрыть два уголовных производства в отношении третьих лиц.
По делу прокурора Черкасской областной прокуратуры, разоблаченного на взятке в 41 тысячу долларов, завершено следствие
Фото: Черкасская областная прокуратура
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НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу в отношении прокурора Черкасской областной прокуратуры и гражданина, разоблаченных на получении 41 тысячи долларов. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

На сегодняшний день детективами НАБУ по поручению прокурора САП материалы дела открыты стороне защиты для ознакомления.

Установлено, что начальник отдела Черкасской областной прокуратуры по предварительному сговору с физическим лицом возбудил представителя компании предоставить им денежные средства за совершение действий в интересах третьих лиц с использованием своего служебного положения, а именно за принятие решений о закрытии двух уголовных производств. За совершение этих действий лица получили от представителя компании 41 тысячу долларов.

Однако выяснилось, что намерения решать вопрос не было, а полученные путём обмана средства они присвоили.

Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 190 УК Украины.

Досудебное расследование по делу осуществляло ГБР. В ноябре 2024 года уголовное производство было передано в НАБУ по подследственности.

По данным СМИ, речь идет о прокуроре отдела надзора за соблюдением законов органами, ведущими борьбу с организованной преступностью, Черкасской областной прокуратуры Антона Грекова.

Как сообщалось ранее, ВАКС уменьшил залог и продлил обязанности прокурору Черкасской областной прокуратуры Грекову.

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НАБУ взятка САП прокурор Черкассы

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