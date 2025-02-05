На Кіровоградщині судитимуть командира військової частини, який переплатив 12 млн гривень за паливні резервуари

Комерсанти штучно завищили вартість продукції, а посадовець військової частини не перевірив зміну суми у договорі.

На Кіровоградщині судитимуть командира однієї з військових частин, який переплатив 12 млн гривень за паливні резервуари. Про це повідомляє Державне бюро розслідуванью

За даними ДБР, на оголошений військовою частиною тендер на закупівлю паливних резервуарів подали заявки три учасники. Переможцем було обрано пропозицію від приватного підприємства з найменшою ціною.

Проте, після укладення договорів комерсанти у документації штучно завищили вартість продукції. Посадовець військової частини не перевірив зміну суми у договорі. Таким чином загальний розмір збитків державі сягнув майже 12 млн гривень.

Посадовець обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

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