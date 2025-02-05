Розгляд справи тривав більше 7 років — на Хмельниччині ухвалили вирок експоліцейському за збут наркотиків

Суд призначив експоліцейському 9 років ув’язнення та позбавив його звання старшого лейтенанта.

Хмельницький міськрайонний суд 3 лютого поставив крапку в непростій та свого часу резонансній кримінальній справі, розгляд якої тривав із червня 2017 року. Про це повідомляє пресслужба суду.

Обвинувачені у вчинені кримінального правопорушення - колишній оперуповноважений Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області та житель Хмельницького району, якому поліцейський збув амфетамін в особливо великих розмірах.

Попередньо цією наркотичною речовиною, в свою чергу, незаконно заволоділи поліцейські, відібравши її в одного із затриманих. Зберігали – в ячейці камери схову автостанції № 2 ТОВ «Хмельницьктранс».

Достовірно знаючи про місцезнаходження викраденого амфетаміну, оперуповноважений вказав іншому фігуранту справи місце, де речовина зберігалася.

Ячейку камери схову йому відкрила касирка автостанції, яка ні про що не підозрювала. Тим часом у звичайному чорному пакеті з логотипом «БОСС» містилося три поліетиленових пакети із порошкоподібною речовиною білого та рожевого кольорів – амфетаміном загальною масою 108, 92 г, що відноситься до особливо великих розмірів.

Дії експоліцейського суд кваліфікував за ч. 3 ст. 307 КК України (зберігання та збут психотропних речовин в особливо великих розмірах), дії іншого обвинуваченого за ч.2, 3 ст. 307 КК України.

У своєму висновку суд опирався на данні протоколів численних слідчих експериментів, зокрема негласних слідчих дій, також на покази самих обвинувачених.

Обставин, що пом’якшують, як і тих, що обтяжують покарання обвинуваченому поліцейському, суд не встановив. Своєї вини той не визнав, що розцінюється судом як спроба уникнути кримінальної відповідальності, оскільки його покази спростовуються послідовними показами іншого обвинуваченого та дослідженими матеріалами кримінального провадження.

Суд врахував, що інший із обвинувачених визнав свою вину, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, має на утриманні неповнолітню дитину та мати похилого віку, що є обставинами, які пом’якшують йому покарання. Обтяжуючих обставин не встановлено.

Суд призначив експоліцейському покарання у виді дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла. Окрім того позбавив спеціального звання – старший лейтенант поліції. На момент скоєння кримінального правопорушення йому було 26 років. До набрання вироком законної сили чоловіку залишили попередній запобіжний захід у вигляді застави.

Після набрання вироком законної сили заставу в сумі 400 000 гривень повернуть заставодавцю.

Іншому обвинуваченому за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, суд призначив остаточне покарання у виді п’яти років позбавлення волі без конфіскації майна. Водночас звільнив його від відбування основного покарання, встановивши три роки випробовувального терміну.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

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