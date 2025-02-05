Лише 10-12% коштів USAID фактично потрапляла до одержувачів, а інша частина витрачалася на бюрократію — Держсекретар США Марко Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що левова частка коштів, які виділялися USAID, йшла на бюрократію і не доходила до фактичних одержувачів.

Більша частина коштів – близько 90%, передбачених програмами Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), витрачалася на бюрократію. Лише 10-13% фактично доходило до одержувачів. Про це повідомив під час брифінгу Держсекретар США Марко Рубіо, відповідаючи на питання стосовно причин проведення аудиту іноземної допомоги, яка йшла через Агентство.

Зазначимо, що це підтверджують і плани закупівель за деякими програмами USAID, які діяли в Україні. Так, значна частина коштів витрачалася на оплату проживання у готелях різних міжнародних та національних експертів, оплату їх авіаперельотів та пересування транспортом, оформлення віз, медичного страхування, кейтеринги та їх харчування, оренду офісів.

«Це 90-денне заморожування, завдяки якому ми тепер можемо провести аудит програм. До того, як ми зробили заморозку, ми не змогли нічого дізнатися про деякі з цих програм, і, зокрема, у USAID відмовилися нам щось повідомити: «Ми не будемо повідомляти вам, на що йдуть гроші, куди ці гроші, у кого вони є, від якого підрядника». У деяких випадках вони проходять через чотирьох різних підрядників, перш ніж досягти одержувача. Це не мої цифри. Це цифри USAID.

Так, у деяких випадках з USAID, 10, 12, 13 відсотків, можливо, менша частина грошей, фактично доходила до одержувача, а решта йшла на накладні витрати та бюрократію» - підкреслив Держсекретар США.

«Це не мої гроші. Це гроші платників податків. Отже, ми не збираємося припиняти іноземну допомогу. Ми збережемо іноземну допомогу, яка має сенс. Ми збережемо іноземну допомогу, яка працює. Ми збережемо іноземну допомогу, яка сприятиме національним інтересам. Ми збережемо іноземну допомогу, яка принесе користь нашим надійним партнерам і нашим союзникам» - зазначив Марко Рубіо.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», за програмою USAID «Справедливість для всіх» 916,49 тисяч доларів, тобто, майже мільйон доларів США було передбачено, серед іншого, на:

Авіаперевезення, залізничне та автобусне сполучення

Наземне перевезення і трансфери (оренда автомобілів, таксі, потяг, автобус)

Готельні послуги

Послуги з бронювання готелів

Добові витрати, харчування, додаткові витрати

Оформлення віз

Оренда паркувальних місць

Відшкодування витрат за переліченими вище пунктами тощо.

Ще більше 1 млн доларів США згідно плану закупівлі, серед іншого, йшло на:

Ремонт та прилаштування офісу

Оренда квартир (житлових приміщень) для іноземного персоналу проекту, комунальні послуги, послуги з утримання житлових приміщень, експлуатаційні послуги

Реклама у періодичних виданнях

Послуги з підтримки масової розсилки

Послуги з опитування тощо.

Також 199,39 тисяч доларів йшло, серед іншого, на:

Проживання учасників, харчування, послуги кейтерингу

Транспортні послуги, проїзд учасників

Оренда приміщення для проведення заходів

Нагрудні таблички з іменами, друк сертифікатів та запрошень тощо.

Також ще 152 тисячі доларів США передбачено на офісне забезпечення.

Крім того, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) з кінця 2023 року запустило в Україні програму кошторисною вартістю 90 млн доларів США на проект «Сприяння доброчесності у публічному секторі (Pro-Integrity)». Тобто, доброчесності посадовців та державних службовців.

Слід зауважити, що бюрократичні витрати займають значну частку не лише у програмах від США.

Так, Уряд Британії виділив під реформу судового врядування в Україні 739 тисяч фунтів, частина з яких пішли на розробку тренінгів з гендерної рівності, інклюзії та оплату експертам. Відповідно до плану закупівель товарів, робіт і послуг за кошти міжнародної технічної допомоги виконавцем проекту є Міжнародна організація права розвитку (IDLO).

Автор: Наталя Мамченко

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