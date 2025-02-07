USAID потрібно закрити через шахрайство та корупцію — Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп оголосив про необхідність закриття USAID через шахрайство та корупцію.

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Федеральне агентство США з міжнародного розвитку (USAID), очевидно, буде закрите. Про необхідність закриття Агентства через масштаби шахрайства та корупції оголосив Президент США Дональд Трамп у своїй соціальній мережі TRUTH Social.

«USAID зводить з розуму радикальних лівих, і вони нічого не можуть з цим вдіяти, тому що спосіб, яким були витрачені гроші, здебільшого шахрайський, абсолютно незрозумілий. Корупція досягла рівня, що його рідко бачили раніше. Закрийте його!» – написав Трамп.

Судячи із заяви Президента США, не виключено, що надалі проводитиметься розслідування за результатами проведеного аудиту роботи Агентства.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що план закупівель за програмою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливість для всіх», що працювала у сфері судової влади, передбачав, серед іншого, оплату кейтерингів, оренди авто, готельних номерів, авіаперевезень, оформлення віз та друк нагрудних табличок тощо.

Ця програма була розрахована на 48 млн доларів США (за реєстраційним номером на сайті Кабміну №4836). Виконавцем є приватна компанія Кімонікс Інтернешнл (Chemonics International Inc).

Також USAID з кінця 2023 року запустило в Україні програму кошторисною вартістю 90 млн доларів США на проект «Сприяння доброчесноті в публічному секторі (Pro-Integrity)». Тобто доброчесності посадових осіб та державних службовців. Бенефіціаром проекту виступає за документами Секретаріат Кабінету Міністрів України.

Також нагадаємо, що віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України-міністр юстиції Ольга Стефанішина заявила, що через зупинення фінансування від USAID Етична рада та Громадська рада міжнародних експертів, а також комісії, які мають відбирати керівників антикорупційних органів України, зіштовхнулися із проблемами. Очевидно, може йтися про оплату праці іноземних експертів у складі цих комісій з відбору органів судової влади України та антикорупційних органів, а також технічної підтримки їхньої роботи.

Крім того, ліквідація USAID може зупинити виплати урядовим органам та громадським організаціям, які займалися «трансформацією комунікацій», медіа та доброчесністю чиновників на 835 млн доларів.

Також «Судово-юридична газета» писала, що перевірками постів у Facebook щодо недостовірності контенту займається організація, яка отримує кошти від Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

За словами Держсекретаря США Марко Рубіо, лише 10-12% коштів USAID фактично потрапляли до одержувачів, а решта витрачалася на бюрократію.

Спеціальний представник США по Україні та Росії Кіт Келлог раніше заявив, що за допомогою генеральних інспекторів США вже розпочався аналіз питання, скільки фактично США було надано коштів Україні. Зокрема генеральні інспектори вже працюють і в Україні над аудитом коштів.

Автор: Наталя Мамченко

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