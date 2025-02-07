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У Львові вилучили кілограм волосся з шлунка 15-річної дівчинки

23:12, 7 лютого 2025
У Львові прооперували дівчинку, котра ковтала волосся.
У Львові вилучили кілограм волосся з шлунка 15-річної дівчинки
Фото: Центр дитячої медицини. Лікарня "Охматдит"
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У львівській лікарні «Охматдит» була проведена операція на 15-річній дівчинці з Запоріжжя, у шлунку якої медики вилучили кілограм волосся.

Як повідомили у Центрі дитячої медицини Львова, перші ознаки проблем виникли, коли дівчинці було лише 7 років. Тоді лікарі виявили трихобезоар — скупчення волосся в шлунку, і провели першу операцію в Запоріжжі. Однак протягом останніх двох років дівчинка постійно скаржилася на біль у животі, блювоту, проблеми з апетитом і прийомом їжі. Лікування гастриту не принесло полегшення, тому дівчинка була направлена до Львова для подальшого обстеження.

В результаті з'ясувалося, що у неї розвинувся синдром Рапунцель — рідкісне захворювання, коли людина несвідомо ковтає волосся. Медики пояснили, що це може призвести до серйозних проблем із шлунково-кишковим трактом.

Операція була складною, адже через великі розміри утворення лапароскопічним методом видалити волосся не вдалося. Тому лікарям довелося повністю розкрити шлунок для видалення волосся.

Зараз стан дівчинки стабільний, вона проходить реабілітацію, включаючи психологічну підтримку.

Синдром Рапунцель найчастіше зустрічається в дівчат-підлітків з довгим волоссям, які жують його через стрес або психоемоційні порушення. Спочатку симптоми можуть бути непомітними, але з часом з'являються болі в животі, нудота, втрата апетиту та інші проблеми.

Фото: Центр дитячої медицини. Лікарня "Охматдит"

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Львів медицина

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