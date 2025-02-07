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Во Львове изъяли килограмм волос из желудка 15-летней девочки

23:12, 7 февраля 2025
Во Львове прооперировали девочку, которая глотала волосы.
Во Львове изъяли килограмм волос из желудка 15-летней девочки
Фото: Центр детской медицины. Больница «Охматдет»
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Во львовской больнице «Охматдет» была проведена операция на 15-летней девочке из Запорожья, в желудке которой медики изъяли килограмм волос.

Как сообщили в Центре детской медицины Львова, первые признаки проблем возникли, когда девочке было всего 7 лет. Тогда врачи обнаружили трихобезоар - скопление волос в желудке, и провели первую операцию в Запорожье. Однако в течение последних двух лет девочка постоянно жаловалась на боль в животе, рвоту, проблемы с аппетитом и приемом пищи. Лечение гастрита не принесло облегчения, поэтому девочка была направлена во Львов для дальнейшего обследования.

В результате выяснилось, что у нее развился синдром Рапунцель - редкое заболевание, когда человек бессознательно глотает волосы. Медики объяснили, что это может привести к серьезным проблемам с желудочно-кишечным трактом.

Операция была сложной, ведь из-за больших размеров образования лапароскопическим методом удалить волосы не удалось. Поэтому врачам пришлось полностью вскрыть желудок для удаления волос.

Сейчас состояние девочки стабильное, она проходит реабилитацию, включая психологическую поддержку.

Синдром Рапунцель чаще всего встречается у девушек-подростков с длинными волосами, которые жуют их из-за стресса или психоэмоциональных нарушений. Сначала симптомы могут быть незаметными, но со временем появляются боли в животе, тошнота, потеря аппетита и другие проблемы.

Фото: Центр детской медицины. Больница «Охматдет»

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Львов медицина

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