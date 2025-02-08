Дональд Трамп доручив переглянути все фінансування, яке відомства США надають громадським організаціям

Відповідно до меморандуму, який підписав Президент США, керівникам департаментів та агентств США доручається переглянути все фінансування, яке відомства надають громадським організаціям.

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Президент США Дональд Трамп видав доручення для керівників департаментів та органів виконавчої влади США.

Як зазначено у документі, йдеться про захист інтересів США під час фінансування неурядових організацій.

«Уряд Сполучених Штатів надав значні кошти платників податків неурядовим організаціям (НУО), багато з яких беруть участь у діях, які активно підривають безпеку, процвітання та безпеку американського народу. Політика моєї адміністрації полягає у припиненні фінансування НУО, які підривають національні інтереси.

Тому доручаю керівникам виконавчих управлінь та агенцій (агентств) переглянути все фінансування, яке відомства надають громадським організаціям.

Керівники агенцій узгоджують майбутні рішення щодо фінансування з інтересами Сполучених Штатів, а також з цілями та пріоритетами моєї адміністрації, як це виражено в виконавчих актах», йдеться у меморандумі.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», федеральне агентство США з міжнародного розвитку (USAID), очевидно, буде закрите. Про необхідність закриття Агентства через масштаби шахрайства та корупції оголосив Президент США Дональд Трамп. Судячи із заяви Президента США, не виключено, що надалі проводитиметься розслідування за результатами проведеного аудиту роботи Агентства.

Ліквідація USAID може зупинити виплати урядовим органам та громадським організаціям, які займалися в Україні «трансформацією комунікацій», медіа та доброчесністю чиновників на 835 млн доларів.

Також «Судово-юридична газета» писала, що перевірками постів у Facebook щодо недостовірності контенту займається організація, яка отримує кошти від Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

За словами Держсекретаря США Марко Рубіо, лише 10-12% коштів USAID фактично потрапляли до одержувачів, а решта витрачалася на бюрократію.

Спеціальний представник США по Україні та Росії Кіт Келлог раніше заявив, що за допомогою генеральних інспекторів США вже розпочався аналіз питання, скільки фактично США було надано коштів Україні. Зокрема генеральні інспектори вже працюють і в Україні над аудитом коштів.

Автор: Наталя Мамченко

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