Практика судів
  1. Публікації
  2. / У світі

Дональд Трамп доручив переглянути все фінансування, яке відомства США надають громадським організаціям

08:20, 8 лютого 2025
Відповідно до меморандуму, який підписав Президент США, керівникам департаментів та агентств США доручається переглянути все фінансування, яке відомства надають громадським організаціям.
Дональд Трамп доручив переглянути все фінансування, яке відомства США надають громадським організаціям
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп видав доручення для керівників департаментів та органів виконавчої влади США.

Як зазначено у документі, йдеться про захист інтересів США під час фінансування неурядових організацій.

«Уряд Сполучених Штатів надав значні кошти платників податків неурядовим організаціям (НУО), багато з яких беруть участь у діях, які активно підривають безпеку, процвітання та безпеку американського народу. Політика моєї адміністрації полягає у припиненні фінансування НУО, які підривають національні інтереси.

Тому доручаю керівникам виконавчих управлінь та агенцій (агентств) переглянути все фінансування, яке відомства надають громадським організаціям.

Керівники агенцій узгоджують майбутні рішення щодо фінансування з інтересами Сполучених Штатів, а також з цілями та пріоритетами моєї адміністрації, як це виражено в виконавчих актах», йдеться у меморандумі.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», федеральне агентство США з міжнародного розвитку (USAID), очевидно, буде закрите. Про необхідність закриття Агентства через масштаби шахрайства та корупції оголосив Президент США Дональд Трамп. Судячи із заяви Президента США, не виключено, що надалі проводитиметься розслідування за результатами проведеного аудиту роботи Агентства.

Ліквідація USAID може зупинити виплати урядовим органам та громадським організаціям, які займалися в Україні «трансформацією комунікацій», медіа та доброчесністю чиновників на 835 млн доларів.

Також «Судово-юридична газета» писала, що перевірками постів у Facebook щодо недостовірності контенту займається організація, яка отримує кошти від Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

За словами Держсекретаря США Марко Рубіо, лише 10-12% коштів USAID фактично потрапляли до одержувачів, а решта витрачалася на бюрократію.

Спеціальний представник США по Україні та Росії Кіт Келлог раніше заявив, що за допомогою генеральних інспекторів США вже розпочався аналіз питання, скільки фактично США було надано коштів Україні. Зокрема генеральні інспектори вже працюють і в Україні над аудитом коштів.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

США Дональд Трамп USAID

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Процедури добору на посади суддів завершаться влітку 2025 року, але потім ще потрібен час для співбесід – ВККС

Процедури добору на посади суддів та відповідний конкурс відбудуться до кінця 2025 року.

Дональд Трамп доручив переглянути все фінансування, яке відомства США надають громадським організаціям

Відповідно до меморандуму, який підписав Президент США, керівникам департаментів та агентств США доручається переглянути все фінансування, яке відомства надають громадським організаціям.

ДСА просить допомоги у європейських партнерів – хочуть покращити якість роботи апаратів судів та зробити суди більше ефективними

Попередні круглі столи, конференції та комунікаційні стратегії, за оцінкою ДСА, були вдалими.

Заступниця міністра оборони Черногоренко: щоденне подання звітів командирами через Армія+ потрібне, щоб запустити отримання винагороди за знищену техніку

Як зазначила Катерина Черногоренко, це потрібно «щоб запустити зручне отримання винагороди за знищену техніку» і «ухвалювати рішення без імітації результату».

USAID потрібно закрити через шахрайство та корупцію — Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп оголосив про необхідність закриття USAID через шахрайство та корупцію.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марія Демидова
    Марія Демидова
    суддя Господарського суду Чернігівської області
  • Вікторія Хачатрян
    Вікторія Хачатрян
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ганна Бондаренко-Легких
    Ганна Бондаренко-Легких
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Олександр Баранець
    Олександр Баранець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Сподарик
    Наталія Сподарик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду