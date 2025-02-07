Ротації, нові правила контрактів, скасування строкової служби — в Україні планують змінити правила військової служби

Передбачається, що після війни військові отримуватимуть звання та посади за конкурсом, а не лише за вислугу років.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів погодив проект указу Президента Володимира Зеленського, який впорядковує проходження військової служби в Збройних силах України, Національній гвардії та Державній спеціальній службі транспорту. Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, указ передбачатиме:

Кар’єра після війни - військові отримуватимуть звання та посади за конкурсом (за рейтингом), а не лише за вислугу років.

Ротації - військових переводитимуть на інші посади, щоб вони набиралися досвіду.

Нові правила контрактів - упорядкують систему підписання та продовження контрактів.

Нові види служби - додаються базова військова служба та служба резервістів.

Строкової служби більше не буде - цей формат скасовують.

"Ці зміни - частина великої реформи стандартів НАТО. Але багато з них запрацюють лише після війни", - зазначив Гончаренко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.