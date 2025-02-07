Ротації, нові правила контрактів, скасування строкової служби — в Україні планують змінити правила військової служби

Кабінет Міністрів погодив проект указу Президента Володимира Зеленського, який впорядковує проходження військової служби в Збройних силах України, Національній гвардії та Державній спеціальній службі транспорту. Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко.
За його словами, указ передбачатиме:
"Ці зміни - частина великої реформи стандартів НАТО. Але багато з них запрацюють лише після війни", - зазначив Гончаренко.
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