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Ротації, нові правила контрактів, скасування строкової служби — в Україні планують змінити правила військової служби

19:32, 7 лютого 2025
Передбачається, що після війни військові отримуватимуть звання та посади за конкурсом, а не лише за вислугу років.
Ротації, нові правила контрактів, скасування строкової служби — в Україні планують змінити правила військової служби
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Кабінет Міністрів погодив проект указу Президента Володимира Зеленського, який впорядковує проходження військової служби в Збройних силах України, Національній гвардії та Державній спеціальній службі транспорту. Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, указ передбачатиме:

  • Кар’єра після війни - військові отримуватимуть звання та посади за конкурсом (за рейтингом), а не лише за вислугу років.
  • Ротації - військових переводитимуть на інші посади, щоб вони набиралися досвіду.
  • Нові правила контрактів - упорядкують систему підписання та продовження контрактів.
  • Нові види служби - додаються базова військова служба та служба резервістів.
  • Строкової служби більше не буде - цей формат скасовують.

"Ці зміни - частина великої реформи стандартів НАТО. Але багато з них запрацюють лише після війни", - зазначив Гончаренко.

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ЗСУ військова служба

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