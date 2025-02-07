Раді рекомендують ухвалити законопроект про обов'язкову евакуацію дітей із зони бойових дій

Пропонується зобов’язати батьків виконувати рішення військових адміністрацій щодо проведення обов’язкової евакуації дітей із зони бойових дій.

Фото: Суспільне

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Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроект про обов'язкову евакуацію дітей із зони бойових дій №12353. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Проект Закону удосконалює законодавство у сфері проведення заходів з евакуації населення в умовах правового режиму воєнного стану, а саме положень Кодексу цивільного захисту України та інших законодавчих актів України.

Законопроектом пропонується, зокрема:

- уточнення повноважень органів державної влади при проведенні заходів з евакуації, зокрема обов’язкової;

- усунення прогалини щодо заборони або обмеження в’їзду (входу), перебування населення у населених пунктах, з яких проводиться обов’язкова евакуація;

- врегулювання обов’язкової евакуація у примусовий спосіб дітей, які потрапляють до районів воєнних (бойових) дій, зон збройних конфліктів та населених пунктів, наближених до районів бойових дій;

- внесення змін до Сімейного кодексу України і Закону України «Про охорону дитинства» у частині: обов’язків батьків (або осіб, які їх замінюють) піклуватися про безпечні умови життя дитини, на період дії правого режиму воєнного стану.

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