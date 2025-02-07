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Раді рекомендують ухвалити законопроект про обов'язкову евакуацію дітей із зони бойових дій

18:58, 7 лютого 2025
Пропонується зобов’язати батьків виконувати рішення військових адміністрацій щодо проведення обов’язкової евакуації дітей із зони бойових дій.
Раді рекомендують ухвалити законопроект про обов'язкову евакуацію дітей із зони бойових дій
Фото: Суспільне
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Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроект про обов'язкову евакуацію дітей із зони бойових дій №12353. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Проект Закону удосконалює законодавство у сфері проведення заходів з евакуації населення в умовах правового режиму воєнного стану, а саме положень Кодексу цивільного захисту України та інших законодавчих актів України.

Законопроектом пропонується, зокрема:

- уточнення повноважень органів державної влади при проведенні заходів з евакуації, зокрема обов’язкової;

- усунення прогалини щодо заборони або обмеження в’їзду (входу), перебування населення у населених пунктах, з яких проводиться обов’язкова евакуація;

 - врегулювання обов’язкової евакуація у примусовий спосіб дітей, які потрапляють до районів воєнних (бойових) дій, зон збройних конфліктів та населених пунктів, наближених до районів бойових дій;

- внесення змін до Сімейного кодексу України і Закону України «Про охорону дитинства» у частині: обов’язків батьків (або осіб, які їх замінюють) піклуватися про безпечні умови життя дитини, на період дії правого режиму воєнного стану.

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Верховна Рада України законопроект евакуація

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