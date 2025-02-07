Раде рекомендуют принять законопроект об обязательной эвакуации детей из зоны боевых действий

Предлагается обязать родителей выполнять решения военных администраций по проведению обязательной эвакуации детей из зоны боевых действий.

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Комитет по экологической политике и природопользованию рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект об обязательной эвакуации детей из зоны боевых действий №12353. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Проект Закона усовершенствует законодательство в сфере проведения мероприятий по эвакуации населения в условиях правового режима военного положения, а именно положений Кодекса гражданской защиты Украины и других законодательных актов Украины.

Законопроектом предлагается, в частности:

- уточнение полномочий органов государственной власти при проведении мероприятий по эвакуации, в том числе обязательной;

- устранение пробелы по запрету или ограничению въезда (входа), пребывания населения в населенных пунктах, из которых проводится обязательная эвакуация;

- урегулирование обязательной эвакуации принудительным образом детей, которые попадают в районы военных (боевых) действий, зоны вооруженных конфликтов и населенных пунктов, приближенных к районам боевых действий;

- внесение изменений в Семейный кодекс Украины и Закон Украины «Об охране детства» в части: обязанности родителей (или заменяющих их лиц) заботиться о безопасных условиях жизни ребенка, на период действия правого режима военного положения.

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