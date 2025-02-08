Подделывали документы и помогали уклонистам выезжать за границу: в Днепре разоблачили должностных лиц ТЦК и ВВК

Злоумышленники за взятки помогали военнообязанным уклоняться от службы.

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В Днепре правоохранители сообщили о новом подозрении начальнику одного из отделов РТЦК и СП, председателю ВВК и их сообщнику, которые подделывали документы и помогали уклонистам незаконно выезжать за границу.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, подозреваемые за денежное вознаграждение помогали военнообязанным уклоняться от службы путем предоставления справки ВВК и других документов с отметкой о непригодности к военной службе, что помогало уклонистам выезжать за границу Украины.

«Цена вопроса 20 тыс. грн. с человека. Следствие продолжается», – сообщили в прокуратуре.

Также там добавили, что проверяются другие факты неправомерного предоставления должностными лицами РТЦК и СП, а также ВВК документов о непригодности к военной службе, что позволяло лицам призывного возраста выезжать за пределы страны.

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