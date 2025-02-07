Заместитель министра обороны Черногоренко: ежедневное представление отчетов командирами через Армия+ нужно, чтобы запустить получение вознаграждения за уничтоженную технику

Как отметила Катерина Черногоренко, это нужно «чтобы запустить удобное получение вознаграждения за уничтоженную технику» и «принимать решение без имитации результата».

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин поручил с 24 января 2025 г. обеспечить ежедневное предоставление военными частями отчетов о выполнении боевых задач через портал Армия+.

Так, в постановлении №63 говорится об обязанности ежедневного представления воинскими частями, подразделениями Вооруженных Сил, других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, и правоохранительных органов, включенных в состав сил обороны, в Генеральный штаб Вооруженных Сил отчетов (донесений) о выполнении боевых задач с использованием средств Портала Армия+.

По словам заместителя министра обороны по цифровизации Катерины Черногоренко, «уже 100 подразделений передают точные и прозрачные отчеты о поражениях через Армия+ и DELTA».

«Отчеты представляют раз в день командиры или их подчиненные. Для этого достаточно быть авторизованным в Армии+ и системе DELTA. Через DELTA можно подтвердить уничтожение или повреждение объекта – это может быть как один объект, так и группа.

Ситуационный центр Минобороны проверит отчет – и затем он доступен высшему командованию» - отметила Черногоренко.

Она указала, что это нужно в частности для того, чтобы «запустить удобное получение вознаграждения за уничтоженную технику».

Также она подчеркнула, что дальше будет добавлен анализ потерь в самом подразделении. «Чтобы принимать правильные решения, без имитации результата», добавила замминистра.

Отметим, что 7 февраля заместителем министра обороны был назначен офицер, участник боевых действий, присоединившийся к рядам ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения, капитан Валерий Чуркин. Он также будет заниматься вопросом цифровизации.

Как отметил министр обороны Рустем Умеров, Чуркин – лидер инноваций в сфере военных технологий, руководитель Центра масштабирования технологических решений (ЦГТР) ВСУ.

Как замминистра, он сосредоточится на оборонных инновациях и технологическом развитии украинской армии.

Его подразделение уже сегодня реализует более 50 ключевых проектов в сфере военного IT и MILTECH, внедряя современные решения на поле боя. «В новой должности ожидаем масштабирование этой работы», добавил Умеров.

Ранее в интервью DOU Валерий Чуркин рассказал, почему у Армии+ возникают определенные проблемы.

Автор: Наталя Мамченко

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