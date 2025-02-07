Заступниця міністра оборони Черногоренко: щоденне подання звітів командирами через Армія+ потрібне, щоб запустити отримання винагороди за знищену техніку

Як зазначила Катерина Черногоренко, це потрібно «щоб запустити зручне отримання винагороди за знищену техніку» і «ухвалювати рішення без імітації результату».

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін доручив з 24 січня 2025 року забезпечити щоденне подання військовими частинами звітів про виконання бойових завдань через портал Армія+. Так, у постанові №63 йдеться про обов’язок щоденного подання військовими частинами, підрозділами Збройних Сил, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів, включених до складу сил оборони, до Генерального штабу Збройних Сил звітів (донесень) про виконання бойових завдань з використанням засобів Порталу Армія+.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, «уже 100 підрозділів передають точні та прозорі звіти про ураження через Армія+ та DELTA».

«Звіти подають раз на день командири або їхні підлеглі. Для цього достатньо бути авторизованим в Армія+ та системі DELTA. Через DELTA можна підтвердити знищення чи пошкодження обʼєкта – це може бути як один обʼєкт, так і група. Ситуаційний центр Міноборони перевірить звіт – і потім він доступний для вищого командування» - зазначила Черногоренко.

Вона вказала, що це потрібно зокрема для того, «щоб запустити зручне отримання винагороди за знищену техніку».

Також вона підкреслила, що далі буде додано аналіз втрат у самому підрозділі. «Щоб ухвалювати правильні рішення, без імітації результату», додала заступниця міністра.

Зазначимо, що 7 лютого заступником міністра оборони був призначений офіцер, учасник бойових дій, який долучився до лав ЗСУ в перші дні повномасштабного вторгнення, капітан Валерій Чуркін. Він також буде займатися питанням цифровізації.

Як зазначив міністр оборони Рустем Умєров, Чуркін – лідер інновацій у сфері військових технологій, керівник Центру масштабування технологічних рішень (ЦМТР) ЗСУ.

Як заступник міністра, він зосередиться на оборонних інноваціях і технологічному розвитку української армії. Його підрозділ вже сьогодні реалізовує понад 50 ключових проєктів у сфері військового IT та MILTECH, впроваджуючи сучасні рішення на полі бою. «На новій посаді очікуємо масштабування цієї роботи», додав Умєров.

Раніше у інтерв’ю DOU Валерій Чуркін розповів, чому з Армія+ виникають певні проблеми.

Автор: Наталя Мамченко

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