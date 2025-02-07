Європейські партнери виступають за деполітизацію конкурсів на посади держслужби, — голова НАДС Наталія Алюшина

Наталія Алюшина зазначила, що потрібно внести зміни до закону «Про державну службу» та оновити саму конкурсну процедуру.

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Голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина повідомила, що Європа наполягає на деполітизації конкурсів на посади держслужби.

Вона зазначила, що необхідно відновити конкурси на посади державної служби, замість поточних доборів без конкурсів, розробити відповідні зміни до законів «Про державну службу» та «Про воєнний стан», а також оновити процедуру конкурсного відбору.

"У нас чітко є зазначені індикатори (по Ukraine Facility) у вигляді відновлення конкурсів на посади державної служби... Станом на сьогодні у нас відбуваються так звані добори. Відповідно Національному агентству потрібно розробити відповідні акти, зміни до закону "Про державну службу", зміни до закону "Про воєнний стан" і запустити наново конкурси, в тому числі оновити саму конкурсну процедуру", — сказала Алюшина на конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного", передає Інтерфакс-Україна.

Алюшина підкреслила, що це не просте питання, але з ним можна впоратися, бо конкурсна процедура в Україні уже працювала до повномасштабної війни.

Також вона додала, що європейські партнери акцентують увагу на прозорості конкурсів на держслужбу. Вона наполягають на деполітизації конкурсів.

"Над цим, власне, ми сьогодні працюємо, у нас готовий законопроект, для того, щоби внести всі ці зміни і поновити саму конкурсну процедуру", - додала Алюшина.

Крім цього, Алюшинавідзначила, що при відновлені конкурсів, також необхідно відновити роботу Єдиного порталу вакансій державної служби.

За її словами, портал знаходиться на фіналізації технічного завдання, і має запрацювати в першому кварталі 2026 року, а в третьому кварталі 2026 року мають відновитися конкурси на посади публічної служби.

Крім того, голова НАДС нагадала, що продовж півроку після відміни воєнного стану в України також буде необхідно відновити конкурси на посади органів місцевого самоврядування.

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