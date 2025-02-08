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В Києві майже на рік обмежать рух на шляхопроводі біля станції метро «Дарниця»

07:18, 8 лютого 2025
Реконструкцію шляхопроводу біля станції метро «Дарниця» проводитимуть з 8 лютого по 30 листопада.
В Києві майже на рік обмежать рух на шляхопроводі біля станції метро «Дарниця»
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З 8 лютого до 30 листопада 2025 року буде тимчасово обмежено рух шляхопроводом біля станції метро «Дарниця» у зв'язку з реконструкцією об'єкта. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

Реконструкція відбудеться на перетині вулиці Будівельників з Броварським проспектом і Святошинсько-Броварською лінією метрополітену. Дорожні роботи передбачають демонтаж зношених конструкцій, зокрема мостового полотна, прогонових будов, опор та фундаменту.

Цей шляхопровід, який був введений в експлуатацію ще в 1963 році, з того часу не проходив капітальних ремонтів.

На період реконструкції буде організовано рух автотранспорту за тимчасовою схемою, узгодженою з Управлінням патрульної поліції Києва. Водіїв попереджають про об'їзд робіт через встановлені попереджувальні знаки.

Комунальна корпорація просить вибачення за тимчасові незручності та радить враховувати обмеження при плануванні поїздок.

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Київ

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