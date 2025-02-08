В Києві майже на рік обмежать рух на шляхопроводі біля станції метро «Дарниця»

Реконструкцію шляхопроводу біля станції метро «Дарниця» проводитимуть з 8 лютого по 30 листопада.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 8 лютого до 30 листопада 2025 року буде тимчасово обмежено рух шляхопроводом біля станції метро «Дарниця» у зв'язку з реконструкцією об'єкта. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

Реконструкція відбудеться на перетині вулиці Будівельників з Броварським проспектом і Святошинсько-Броварською лінією метрополітену. Дорожні роботи передбачають демонтаж зношених конструкцій, зокрема мостового полотна, прогонових будов, опор та фундаменту.

Цей шляхопровід, який був введений в експлуатацію ще в 1963 році, з того часу не проходив капітальних ремонтів.

На період реконструкції буде організовано рух автотранспорту за тимчасовою схемою, узгодженою з Управлінням патрульної поліції Києва. Водіїв попереджають про об'їзд робіт через встановлені попереджувальні знаки.

Комунальна корпорація просить вибачення за тимчасові незручності та радить враховувати обмеження при плануванні поїздок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.