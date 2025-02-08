В Киеве почти на год ограничат движение на путепроводе возле станции метро «Дарница»

Реконструкцию путепровода возле станции метро «Дарница» будут проводить с 8 февраля по 30 ноября.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 8 февраля до 30 ноября 2025 года будет временно ограничено движение по путепроводу возле станции метро «Дарница» в связи с реконструкцией объекта. Об этом сообщила коммунальная корпорация «Киевавтодор».

Реконструкция состоится на пересечении улицы Строителей с Броварским проспектом и Святошинско-Броварской линией метрополитена. Дорожные работы предусматривают демонтаж изношенных конструкций, в частности мостового полотна, пролетных строений, опор и фундамента.

Этот путепровод, который был введен в эксплуатацию еще в 1963 году, с тех пор не проходил капитальных ремонтов.

На период реконструкции будет организовано движение автотранспорта по временной схеме, согласованной с Управлением патрульной полиции Киева. Водителей предупреждают об объезде работ через установленные предупредительные знаки.

Коммунальная корпорация приносит извинения за временные неудобства и советует учитывать ограничения при планировании поездок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.