В Черкассах ликвидировали схему получения взяток для отсрочки от призыва

Организатором схемы оказался бывший работник медучреждения.

Фото: chk.gp.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкассах сообщили о подозрении двум жителям города в получении неправомерной выгоды за влияние на руководство медицинского учреждения с целью получения отсрочки от призыва.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, подозреваемые целенаправленно, в обмен на взятки предлагали мужчинам призывного возраста получение медицинских документов с «правильными» диагнозами для признания полностью непригодными к военной службе.

«Стоимость таких услуг составляла от 8000 долларов США с одного человека.

Организатором оказался бывший работник медучреждения, который в 2023 году получил подозрение за помощь уклонистам», - говорится в сообщении.

При получении части взятки делки были задержаны.

Злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа от двух тысяч до пяти тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.