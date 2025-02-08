Практика судов
  1. В Украине

В Черкассах ликвидировали схему получения взяток для отсрочки от призыва

07:00, 8 февраля 2025
Организатором схемы оказался бывший работник медучреждения.
В Черкассах ликвидировали схему получения взяток для отсрочки от призыва
Фото: chk.gp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкассах сообщили о подозрении двум жителям города в получении неправомерной выгоды за влияние на руководство медицинского учреждения с целью получения отсрочки от призыва.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, подозреваемые целенаправленно, в обмен на взятки предлагали мужчинам призывного возраста получение медицинских документов с «правильными» диагнозами для признания полностью непригодными к военной службе.

«Стоимость таких услуг составляла от 8000 долларов США с одного человека.

Организатором оказался бывший работник медучреждения, который в 2023 году получил подозрение за помощь уклонистам», - говорится в сообщении.

При получении части взятки делки были задержаны.

Злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа от двух тысяч до пяти тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

прокуратура Черкассы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Заместитель министра обороны Черногоренко: ежедневное представление отчетов командирами через Армия+ нужно, чтобы запустить получение вознаграждения за уничтоженную технику

Как отметила Катерина Черногоренко, это нужно «чтобы запустить удобное получение вознаграждения за уничтоженную технику» и «принимать решение без имитации результата».

USAID нужно закрыть по причине мошенничества и коррупции — Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп объявил о необходимости закрытия USAID из-за мошенничества и коррупции.

ВККС и ОСМЭ определят судьбу кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда 17 февраля

Ко всем 7 кандидатам на должности судей ВАКС возникли вопросы.

Верховный Суд пожаловался на Укрпочту – почта вовремя не доставляла судебные дела и даже теряла их

Процесс оптимизации отделений «Укрпочты» в 2023-2024 годах имел негативные последствия для судебной власти.

Экс-спецуполномоченный Президента Евгений Мойсюк стал заместителем министра обороны – Рустем Умеров прокомментировал назначение

Владимир Зеленский уволил Евгения Мойсюка с должности специального уполномоченного Президента по вопросам реализации международных гарантий безопасности, но в этот же день его назначили заместителем министра обороны.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марія Демидова
    Марія Демидова
    суддя Господарського суду Чернігівської області
  • Вікторія Хачатрян
    Вікторія Хачатрян
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ганна Бондаренко-Легких
    Ганна Бондаренко-Легких
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Олександр Баранець
    Олександр Баранець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Сподарик
    Наталія Сподарик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду