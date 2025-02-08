Обижал и угрожал расправой — суд отправил за решетку домашнего обидчика

36-летнего мужчину судили за домашнее насилие.

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В Ровенской области наказали мужчину за совершение домашнего насилия. Он постоянно обижал и угрожал сожители. Об этом сообщает областная прокуратура.

36-летний мужчина, уже привлекаемый к административной и уголовной ответственности за издевательство над сожительницей, своей вины не осознал и поведения не изменил. Продолжил психологическое насилие в отношении женщины, оскорбляя ее нецензурной бранью и угрожая физической расправой. Потерпевшая жила в страхе и в условиях эмоциональной нестабильности.

Во время судебного разбирательства обвиняемый искренне раскаялся в содеянном.

Суд назначил ему наказание в размере 1 года 2 месяцев лишения свободы.

Приговор еще не вступил в законную силу, стороны могут обжаловать его в апелляционном суде.

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