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В Украине упростили процесс подачи заявлений на средства реабилитации

00:06, 8 февраля 2025
С 1 января 2025 года украинцы могут подать одно заявление на все средства реабилитации.
В Украине упростили процесс подачи заявлений на средства реабилитации
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С 1 января 2025 года в Украине введены новые правила подачи заявлений на получение средств реабилитации, что сделало процесс значительно удобнее для граждан. Теперь для получения вспомогательных средств реабилитации (ВСР) достаточно подать одно заявление на все назначенные средства, без необходимости дублировать заявки на каждое отдельное изделие. Об этом сообщили в Министерство социальной политики Украины.

Согласно нововведениям, экспертные команды, заменившие медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК), теперь принимают решение об оценке повседневного функционирования человека. Заявление можно подать онлайн, или обратившись в ближайший центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения (ОСЗН) или территориальное отделение Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью.

Важно, что при подаче заявления онлайн формируется одна заявка на все необходимые средства реабилитации, или только на те, что человек хочет получить на данный момент. Если заявление подано лично, специалисты регистрируют его через Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС), указывая все назначенные средства реабилитации.

Не нужно заказывать все средства у одного поставщика - после проверки документов граждане получают направление на каждое изделие отдельно и могут обращаться к любому предприятию для их заказа.

Срок рассмотрения заявления - до 3 рабочих дней, а статус его рассмотрения можно отслеживать в личном кабинете на Социальном портале Минсоцполитики или узнать в органе, в который была подана заявка.

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Минсоцполитики

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