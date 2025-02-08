В Україні спростили процес подачі заяв на засоби реабілітації

З 1 січня 2025 року українці можуть подати одну заяву на всі засоби реабілітації.

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З 1 січня 2025 року в Україні запроваджено нові правила подачі заяв на отримання засобів реабілітації, що зробило процес значно зручнішим для громадян. Тепер для отримання допоміжних засобів реабілітації (ДЗР) достатньо подати одну заяву на всі призначені засоби, без необхідності дублювати заявки на кожен окремий виріб. Про це повідомили в Міністерство соціальної політики України.

Відповідно до нововведень, експертні команди, що замінили медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), тепер ухвалюють рішення про оцінку повсякденного функціонування людини. Заяву можна подати онлайн, або звернувшись до найближчого центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), структурного підрозділу з питань соціального захисту населення (ОСЗН) або територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Важливо, що при подачі заяви онлайн формується одна заявка на всі необхідні засоби реабілітації, або тільки на ті, що людина хоче отримати на цей момент. Якщо заяву подано особисто, фахівці реєструють її через Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС), вказуючи всі призначені засоби реабілітації.

Не потрібно замовляти всі засоби у одного постачальника — після перевірки документів громадяни отримують направлення на кожен виріб окремо та можуть звертатися до будь-якого підприємства для їх замовлення.

Термін розгляду заяви — до 3 робочих днів, а статус її розгляду можна відстежувати в особистому кабінеті на Соціальному порталі Мінсоцполітики або дізнатися в органі, до якого була подана заявка.

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