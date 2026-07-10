Облачные услуги собираются регулировать по-новому: ведение перечня поставщиков могут передать Минцифры

В Верховную Раду подали законопроект, предлагающий изменить регулирование облачных услуг, упростить правила для их предоставлятелей и передать Минцифри часть полномочий.

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В Украине предлагают изменить правила регулирования облачных услуг и центров обработки данных. В частности, планируется сделать такие услуги более доступными для государственного сектора, устранить отдельные регуляторные барьеры для бизнеса, уточнить распределение полномочий между государственными органами и создать более благоприятные условия для развития цифровой инфраструктуры и привлечения инвестиций.

Для этого в Верховную Раду подали проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития облачных услуг и услуг обработки данных» №15344-1. Документ является альтернативным правительственному законопроекту №15344, внесенному Кабинетом Министров 22 июня 2026 года.

Почему предлагают изменить законодательство

Как отмечают авторы законопроекта, действующее регулирование использования облачных услуг для государственных информационных ресурсов в значительной степени основано на временных нормах, принятых в период действия военного положения, в частности на постановлении Кабинета Министров №263.

По мнению авторов, такая модель не обеспечивает достаточной правовой определенности для долгосрочного развития цифровой инфраструктуры. Это усложняет планирование государственных электронных сервисов, заключение долгосрочных договоров, привлечение инвестиций и деятельность компаний, которые уже предоставляют или планируют предоставлять облачные услуги в Украине.

Законопроект должен сформировать постоянную, прозрачную и предсказуемую систему правового регулирования, которая объединит требования кибербезопасности с развитием конкуренции, доступом государственных органов к современным технологиям и повышением инвестиционной привлекательности цифрового рынка.

Отдельно предлагается изменить распределение полномочий между государственными органами. Сейчас часть регуляторных функций выполняет Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации, тогда как формирование государственной политики в сфере цифровизации обеспечивает Министерство цифровой трансформации. Законопроектом предлагается передать Минцифры ряд полномочий по ведению перечня поставщиков облачных услуг, формированию политики и процедур в этой сфере.

По мнению авторов, это позволит упростить административные процедуры для компаний, устранить дублирование функций различных органов власти и сделать регулирование более прозрачным и предсказуемым.

Какие изменения предлагаются

Документ предусматривает внесение изменений в законы Украины «Об облачных услугах», «О Национальном банке Украины» и «О Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины».

Среди основных нововведений:

совершенствование терминологии и четкое определение участников рынка облачных услуг;

внедрение риск-ориентированного подхода, чтобы избежать чрезмерной административной и финансовой нагрузки на бизнес;

конкретизация документов, которые должны подавать поставщики облачных услуг и центров обработки данных для включения в соответствующий государственный перечень;

определение органов, которые будут выдавать и проверять такие документы;

отказ от обязательного использования Типового договора при предоставлении облачных услуг. Вместо этого предлагается определить лишь перечень существенных условий договора, что должно предоставить сторонам больше свободы при заключении контрактов.

Также законопроект уточняет нормы относительно запрета использования ресурсов, связанных с государством-агрессором. Запрет будет распространяться только на те ресурсы центров обработки данных, которые непосредственно используются для хранения и обработки информации клиентов.

Авторы поясняют, что это позволит одновременно выполнить требования безопасности по недопущению размещения украинских данных на территории государства-агрессора и не создавать технически необоснованных ограничений для работы глобальной интернет-инфраструктуры, через которую осуществляется транзит сетевого трафика.

Кроме того, законопроект предусматривает нормативное урегулирование различных моделей предоставления облачных услуг, а также внедрение прямой договорной модели, при которой договор заключается непосредственно между государственным заказчиком и поставщиком облачных услуг. По мнению авторов, это будет способствовать прозрачности закупок и минимизации коррупционных рисков.

Документ также разграничивает статус владельцев облачной инфраструктуры и их авторизованных партнеров, чтобы на партнерские компании не возлагались регуляторные требования, которые должны выполнять владельцы центров обработки данных. Отдельно предлагается урегулировать вопрос сертификации на уровне группы компаний и установить исчерпывающий перечень требований к соответствующим документам.

По оценке авторов, реализация законопроекта будет способствовать формированию более понятных правил работы рынка облачных услуг, совершенствованию защиты государственных информационных ресурсов, упрощению условий работы поставщиков облачных сервисов и центров обработки данных, а также улучшению инвестиционного климата и условий ведения бизнеса в ИТ-секторе.

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