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Мужчина признал нарушение, но избежал штрафа в 17 тысяч грн: суд обнаружил критический недостаток в действиях ТЦК

15:57, 10 июля 2026
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Штраф отменили, поскольку ТЦК не смог подтвердить, что военнообязанного надлежащим образом вызвали.
Мужчина признал нарушение, но избежал штрафа в 17 тысяч грн: суд обнаружил критический недостаток в действиях ТЦК
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Заставновский районный суд Черновицкой области отменил постановление ТЦК и СП о привлечении военнообязанного к административной ответственности по части 3 статьи 210-1 КУоАП и штраф в размере 17 тыс. грн. Суд пришел к выводу, что ответчик не доказал надлежащего уведомления истца о необходимости явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в порядке, установленном законодательством.

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Обстоятельства дела

ТЦК привлек гражданина к административной ответственности за то, что тот якобы не прибыл по повестке для уточнения военно-учетных данных во время действия военного положения. В постановлении отмечалось, что военнообязанный нарушил требования статьи 22 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», не явившись по вызову, в связи с чем был оштрафован по части 3 статьи 210-1 КУоАП.

Истец утверждал, что никакой повестки не получал, а потому не мог нарушить обязанность по явке. Также он указывал, что не был надлежащим образом уведомлен о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении.

В свою очередь ТЦК возражал против иска, ссылаясь на то, что истец не прибыл по вызову, который, по утверждению ответчика, осуществлялся по электронной повестке, сформированной через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Кроме того, ответчик указал, что в день вынесения постановления мужчина через приложение «Резерв+» подал заявление, в котором признал факт нарушения и согласился на рассмотрение дела без своего участия. Именно после этого начальник ТЦК вынес постановление о наложении штрафа.

Что установил суд

Суд обратил внимание, что в соответствии со статьей 279-9 КУоАП лицо действительно имеет право подать заявление о признании нарушения и согласиться на рассмотрение дела без своего участия. Однако такая процедура не освобождает ТЦК от обязанности проверить фактические обстоятельства дела и доказать наличие всех элементов состава административного правонарушения.

Исследовав материалы дела, суд установил, что ни само постановление, ни другие материалы не содержат конкретных сведений о повестке, неисполнение которой стало основанием для привлечения лица к ответственности.

В частности, в постановлении отсутствуют сведения о том, какой именно повесткой вызывали истца, ее номер, дата, время и место явки, способ направления или вручения, адрес, по которому она направлялась, а также какие-либо данные о ее получении, отказе от получения либо возврате почтового отправления.

Суд отметил, что законодательство определяет конкретные способы подтверждения надлежащего уведомления военнообязанного, в частности личную подпись о получении повестки, видеофиксацию ее вручения либо отказа от получения, а также документы почтового оператора, подтверждающие вручение, отказ либо невозможность вручения. Вместе с тем материалы дела не содержали доказательств использования ни одного из предусмотренных законом способов подтверждения надлежащего вызова истца.

Почему заявления в «Резерв+» оказалось недостаточно

Отдельное внимание суд уделил заявлению, которое истец подал через приложение «Резерв+».

Суд подчеркнул, что подача через «Резерв+» заявления о рассмотрении дела без участия лица и признании нарушения не освобождает ТЦК от обязанности проверить фактические обстоятельства дела и подтвердить их надлежащими и допустимыми доказательствами.

По мнению суда, такое заявление не имеет заранее установленной доказательственной силы и само по себе не подтверждает совершение административного правонарушения. Оно не может заменить доказательства, подтверждающие событие правонарушения, виновность лица и наличие в его действиях всех элементов состава административного правонарушения.

Кроме того, суд сослался на практику Верховного Суда, согласно которой постановление о привлечении к административной ответственности само по себе не является доказательством вины лица, а субъект властных полномочий обязан доказать правомерность своего решения. Также суд привел практику Европейского суда по правам человека, отметив, что вывод о доказанности вины должен основываться на достаточно убедительных, четких и согласованных между собой доказательствах, а не только на заявлении лица о признании нарушения.

Решение суда

По результатам рассмотрения дела № 716/1041/26 суд пришел к выводу, что ТЦК не доказал надлежащее уведомление истца о вызове и, соответственно, не подтвердил наличие в его действиях состава административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 210-1 КУоАП.

В связи с этим суд отменил постановление о наложении штрафа в размере 17 тыс. грн, закрыл производство по делу об административном правонарушении и взыскал с ТЦК в пользу истца 665,60 грн судебного сбора.

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