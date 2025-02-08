Ображав та погрожував розправою — суд відправив за ґрати домашнього кривдника

36-річного чоловіка судили за домашнє насильство.

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На Рівненщині покарали чоловіка за вчинення домашнього насильства. Він постійно ображав та погрожував співмешканці. Про це повідомляє обласна прокуратура.

36-річний чоловік, якого вже притягували до адміністративної та кримінальної відповідальності за знущання над співмешканкою, своєї вини не усвідомив і поведінки не змінив. Натомість, продовжив психологічне насильство стосовно жінки, ображаючи її нецензурною лайкою та погрожуючи фізичною розправою. Потерпіла жила у страху та в умовах емоційної нестабільності.

Під час судового розгляду обвинувачений щиро розкаявся у вчиненому.

Суд призначив йому покарання у вигляді 1 року 2 місяців позбавлення волі.

Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

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