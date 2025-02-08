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У Черкасах ліквідували схему з одержання хабарів для відстрочки від призову

07:00, 8 лютого 2025
Організатором схеми виявився колишній працівник медзакладу.
У Черкасах ліквідували схему з одержання хабарів для відстрочки від призову
Фото: chk.gp.gov.ua
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У Черкасах повідомили про підозру двом жителям міста в одержанні неправомірної вигоди за вплив на керівництво медичного закладу з метою отримання відстрочки від призову.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, підозрювані цілеспрямовано, в обмін на хабарі пропонували чоловікам призовного віку отримання медичних документів із «правильними» діагнозами  для визнання повністю непридатними до військової служби.

«Вартість таких послуг становила від 8000 доларів США з однієї особи.

Організатором виявився колишній працівник медзакладу, котрий у 2023 році отримав  підозру за допомогу ухилянтам», - сказано у повідомленні.

Під час одержання частини хабаря ділків було затримано.

Зловмисникам загрожує покарання у виді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

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прокуратура Черкаси

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