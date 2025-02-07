Европейские партнеры выступают за деполитизацию конкурсов на должности госслужбы, — глава НАДС Наталья Алюшина

Наталья Алюшина отметила, что нужно внести изменения в закон «О государственной службе» и обновить саму конкурсную процедуру.

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Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталья Алюшина сообщила, что Европа настаивает на деполитизации конкурсов на должности госслужбы.

Она отметила, что необходимо возобновить конкурсы на должности государственной службы вместо текущих отборов без конкурсов, разработать соответствующие изменения в законы «О государственной службе» и «О военном положении», а также обновить процедуру конкурсного отбора.

"У нас четко есть указанные индикаторы (по Ukraine Facility) в виде возобновления конкурсов на должности государственной службы... По состоянию на сегодня у нас происходят так называемые отборы. Соответственно Национальному агентству нужно разработать соответствующие акты, изменения в закон "О государственной службе", изменения в закон "О военном положении" и запустить заново конкурсы, в том числе обновить саму конкурсную процедуру", — сказала Алюшина на конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня", передает Интерфакс-Украина.

Алюшина подчеркнула, что это не простой вопрос, но с ним можно справиться, потому что конкурсная процедура в Украине уже работала до полномасштабной войны.

Также она добавила, что европейские партнеры акцентируют внимание на прозрачности конкурсов на госслужбу. Они настаивают на деполитизации конкурсов.

"Над этим, собственно, мы сегодня работаем, у нас готов законопроект, для того чтобы внести все эти изменения и возобновить саму конкурсную процедуру", - добавила Алюшина.

Кроме этого, Алюшина отметила, что при возобновлении конкурсов также необходимо возобновить работу Единого портала вакансий государственной службы.

По ее словам, портал находится на финализации технического задания и должен заработать в первом квартале 2026 года, а в третьем квартале 2026 года должны возобновиться конкурсы на должности публичной службы.

Кроме того, глава НАГС напомнила, что в течение полугода после отмены военного положения в Украине также необходимо будет возобновить конкурсы на должности органов местного самоуправления.

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