Кабмін доручив з 24 січня забезпечити щоденне подання військовими частинами звітів про виконання бойових завдань через портал Армія+

Міноборони разом з МВС наказано з 24 січня забезпечити координацію заходів із щоденного подання військовими частинами, підрозділами ЗСУ, правоохоронних органів, включених до складу сил оборони, до Генштабу звітів про виконання бойових завдань з використанням засобів порталу Армія+ .

Міністерству оборони разом з Міністерством внутрішніх справ наказано під час воєнного стану з 24 січня 2025 року забезпечити координацію заходів щодо забезпечення щоденного подання військовими частинами, підрозділами Збройних Сил, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів, включених до складу сил оборони, до Генерального штабу Збройних Сил звітів (донесень) про виконання бойових завдань з використанням засобів Порталу Армія+. Про це йдеться в опублікованій 23 січня постанові Кабміну №63, яку уряду прийняв 21 січня. Цією постановою внесені зміни до постанови Кабміну від 30 липня 2024 р. № 879 «Деякі питання Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони Армія+».

Порядок надання звітів (донесень) про виконання бойових завдань з використанням засобів Порталу Армія+ встановлюється Міністерством оборони.

Встановлено, що завданнями Порталу Армія+ є також забезпечення можливості подання в електронній формі заяв про надання електронної публічної послуги у сфері національної безпеки і оборони та інших документів в електронній формі – звітів (донесень) про виконання завдань та службових обов’язків засобами Порталу Армія+.

Нагадаємо, що положення про Армія+ опубліковане, на відміну від положення про порядок ведення Реєстру військовозобов’язаний «Оберіг», який досі з невідомих причин залишається засекреченим.

Автор: Наталя Мамченко

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