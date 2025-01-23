На Тернопільщині в посадці жила в халабуді родина з п’ятьма дітьми

Дітей доправили до лікарні.

Фото: Facebook / Олеся М'ялковська

У Тернопільській області виявили сім’ю з п’ятьма маленькими дітьми, яка жила в саморобному прихистку в посадці. Інформацію про це підтвердила начальниця відділу зв’язків із громадськістю управління Патрульної поліції області Олеся М’ялковська.

За словами М’ялковської, правоохоронці отримали повідомлення про незвичну ситуацію та, прибувши на місце, знайшли недобудовану «халабуду» з кількох дощок, обтягнутих аграрною плівкою. Родина з дітьми віком від 4 до 9 років спала просто на землі, використовуючи старий матрац і килимок. У прихистку не було їжі, а діти ходили босоніж без взуття чи шкарпеток.

На виклик прибули працівники Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради, соціальні служби, а також медики обласної дитячої клінічної лікарні.

«Завдяки цим людям ці діти були сьогодні помиті, оглянуті, нагодовані й надалі будуть проліковані!І на цьому ця історія точно не завершиться!», — зазначила М’ялковська.

Наразі правоохоронці та соціальні служби продовжують розбиратися в ситуації та працювати над забезпеченням безпеки дітей.

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