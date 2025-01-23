На Тернопольщине в посадке жила в халабуде семья с пятью детьми

Детей доставили в больницу.

Фото: Facebook / Олеся Мялковская

В Тернопольской области обнаружили семью с пятью маленькими детьми, которая жила в самодельном убежище в посадке. Информацию об этом подтвердила начальница отдела связей с общественностью управления Патрульной полиции области Олеся Мялковская.

По словам Мялковской, правоохранители получили сообщение о необычной ситуации и, прибыв на место, нашли недостроенную «халабуду» из нескольких досок, обтянутых аграрной пленкой. Семья с детьми в возрасте от 4 до 9 лет спала прямо на земле, используя старый матрас и коврик. В убежище не было еды, а дети ходили босиком без обуви или носков.

На вызов прибыли сотрудники Управления семьи, молодежной политики и защиты детей Тернопольского городского совета, социальные службы, а также медики областной детской клинической больницы.

«Благодаря этим людям эти дети были сегодня помыты, осмотрены, накормлены и в дальнейшем будут пролечены!», - отметила Мялковская.

Сейчас правоохранители и социальные службы продолжают разбираться в ситуации и работать над обеспечением безопасности детей.

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