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Как облагается НДС ввоз товаров в таможенном режиме переработки — разъяснение

09:27, 24 января 2025
Налоговики объясняют, что операции по вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины, в частности в режиме реэкспорта, подлежат налогообложению НДС по нулевой ставке, если товары были помещены в этот режим в соответствии с нормами Таможенного кодекса.
Как облагается НДС ввоз товаров в таможенном режиме переработки — разъяснение
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Налоговая служба объясняет, как облагается НДС ввоз товаров в таможенном режиме переработки.

Отмечается, что согласно п. 206.12 НКУ к операциям по ввозу товаров на таможенную территорию Украины в таможенном режиме переработки на таможенной территории применяется условное полное освобождение от налогообложения НДС при соблюдении требований и ограничений, установленных гл. 23 ТКУ.

Статьей 160 гл. 23 ТКУ предусмотрено, что таможенный режим переработки на таможенной территории завершается путем реэкспорта продуктов переработки или помещения в другой таможенный режим.

При этом пп. 3 п. 1 ст. 86 см. 16 ТКУ предусмотрено, что таможенный режим реэкспорта применим к товарам, которые при ввозе на таможенную территорию Украины имели статус иностранных и были помещены в таможенный режим переработки на таможенной территории и вывозятся за пределы таможенной территории Украины в том же состоянии, в котором они были ввозимые на таможенную территорию Украины или в виде продуктов их переработки.

Пунктом 206.5 НКУ предусмотрено, что операции по вывозу товаров в таможенном режиме реэкспорта освобождаются от налогообложения, кроме сделок по вывозу в соответствии с п. 3 (по товарам в виде продуктов их переработки) и 5 ​​ч. 1 ст. 86 ТКУ, облагаемых налогом по ставке, определенной пп. 195.1.1 НКУ.

В частности, пп. 195.1.1 НКУ предусмотрено, что операции по вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины, в том числе в таможенном режиме реэкспорта, если товары помещены в такой режим соответственно, в частности, в п. 3 (по товарам в виде продуктов их переработки) ч. 1 ст. 86 см. 16 ТКУ, облагаются налогом по нулевой ставке.

Товары считаются вывезенными за пределы таможенной территории Украины, если такой вывоз подтвержден в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, таможенной декларацией, оформленной в соответствии с требованиями ТКУ.

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