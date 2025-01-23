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Фермеры могут подавать заявки на разминирование земель – государство выделило 1 млрд гривен

22:00, 23 января 2025
Фермеры Николаевщины среди первых участников программы.
Фермеры могут подавать заявки на разминирование земель – государство выделило 1 млрд гривен
Фото: zmina.info
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Украинские фермеры уже имеют возможность подавать заявки на разминирование аграрных земель в рамках государственной программы компенсаций. На эту инициативу в государственном бюджете предусмотрен 1 миллиард гривен. Подача заявок осуществляется через Государственный аграрный реестр.

Как сообщил заместитель Министра экономики Игорь Безкаравайный, первым в этом году участником программы стало фермерское хозяйство из Березнеговатого, что на Николаевщине, которое стремится очистить 15 участков общей площадью 90,8 га. Этот регион ранее подвергался интенсивным обстрелам со стороны российских войск.

По словам директора Центра гуманитарного разминирования Владимира Байды, в 2023 году были обработаны заявки 195 фермеров, из которых с 47 подписаны соглашения на разминирование более 9,5 тысяч гектаров. Уже очищен первый участок площадью почти 500 гектаров. В 2024 году ожидается значительное увеличение количества очищенных земель благодаря привлечению частных операторов.

Правительство также внесло изменения в постановление №284, продлив срок подачи заявок до 25 декабря. Фермеры, которые подадут заявки до 5 декабря, смогут получить рассмотрение в текущем бюджетном году. Дополнительно введено требование открытия эскроу-счета перед началом торгов, что сократит время между проведением торгов и началом разминирования.

Программа направлена на поддержку фермеров в восстановлении хозяйственной деятельности на безопасных территориях.

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