Как в Электронном суде получить доступ к видеозаписям судебного заседания по окончании видеоконференции — алгоритм действий

Для получения доступа к записям технической фиксации в электронном суде необходимо выполнить ряд шагов.

Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило, как в Электронном суде получить доступ к видеозаписям судебного заседания по окончании видеоконференции.

В ГП отметили, что видеозапись судебного заседания будет доступна для загрузки в разделе «Мои конференции» в формате *.mp4 пользователю с правами организатора и участникам, которым предоставлен соответствующий доступ, через некоторое время после окончания видеоконференцсвязи (ВКС). Время обработки видеофайла зависит от количества участников конференции и ее продолжительности.

Если во время конференции было создано несколько файлов записи, все они будут доступны на вкладке «Записи конференции» в разделе «Мои конференции».

Для загрузки файлов на локальный компьютер можно воспользоваться кнопкой «Запись с протоколом» в разделе «Мои конференции» (после подписания и закрытия протокола судебного заседания).

После того, как секретарь судебного заседания засвидетельствует собственным КЭП протокол судебного заседания, информация направляется в базу данных Электронного суда и, соответственно, в кабинет участника дела.

Отмечается, что информация поступает в кабинет пользователя ЭС автоматически.

Основным условием поступления вышеупомянутого документа являются правильно заполненные атрибуты в протоколе: единственный уникальный номер дела и номер производства (при наличии)

Системный документ, который поступает в кабинет пользователя ЭС, всегда называется «Протокол судебного заседания подсистемы ВКС».

Номер документа всегда равен номеру протокола в ВКС (указан в шапке протокола).

Согласно Закону Украины «О судебном сборе», за выдачу в электронном виде копии технической записи судебного заседания установлена ​​плата в размере 0,03 прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Для получения доступа к записи(ей) технической фиксации в кабинете пользователя Электронного суда необходимо выполнить следующие шаги:

Перейти к разделу «Мои дела».

Открыть необходимое производство по делу, в котором проводилась фиксация судебного процесса средствами ВКС.

Выбрать документ «Протокол судебного заседания подсистемы ВКС».

Нажать кнопку «Оплатить».

После успешной онлайн-оплаты доступ к записям будет открыт в пользовательском кабинете ЭС в разделе «Приложения», непосредственно под протоколом ВКС. Вы можете просмотреть или загрузить файлы для локального просмотра.

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