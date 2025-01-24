В Хмельницкой области мужчина получил наказание за изнасилование 9-летней дочери

40-летний мужчина изнасиловал свою дочь, когда дома не было жены.

Житель города Изяслав в Хмельницкой области получил наказание за изнасилование собственной дочери. Своей вины он не признал, но был приговорен к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Доказано, что в ночь с 30 на 31 января 2023 года мужчина, пользуясь отсутствием жены, а также беспомощным состоянием собственной 9-летней дочери, которая из-за своего малолетнего возраста не могла сопротивляться, изнасиловал ее.

Об этом факте правоохранителям стало известно от матери малолетней девочки. До приговора суда обвиняемый находился под стражей.

Также информация о злоумышленнике будет включена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

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