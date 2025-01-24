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На Хмельниччині чоловік отримав покарання за зґвалтування 9-річної доньки

09:10, 24 січня 2025
40-річний чоловік зґвалтував власну доньку, коли вдома не було дружини.
На Хмельниччині чоловік отримав покарання за зґвалтування 9-річної доньки
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Мешканець міста Ізяслав на Хмельниччині отримав покарання за  зґвалтування власної доньки. Своєї вини він не визнав, але його засудили до 13 років позбавлення волі. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Доведено, що в ніч з 30 на 31 січня 2023 року чоловік, користуючись відсутністю дружини, а також безпорадним станом власної 9-річної доньки, яка через свій малолітній вік не могла чинити опору, зґвалтував її.

Про вказаний факт правоохоронцям стало відомо від матері малолітньої дівчинки. До вироку суду обвинувачений знаходився під вартою.

Також інформацію про зловмисника буде включено до Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

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