Як у Електронному суді отримати доступ до відеозаписів судового засідання після закінчення відеоконференції — алгоритм дій

Для отримання доступу до записів технічної фіксації в кабінеті користувача Електронного суду необхідно виконати низку кроків.

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило, як у Електронному суді отримати доступ до відеозаписів судового засідання після закінчення відеоконференції.

У ДП зазначили, що відеозапис судового засідання буде доступний для завантаження у розділі «Мої конференції» у форматі *.mp4 користувачу з правами організатора та учасникам, яким надано відповідний доступ, через деякий час після закінчення відеоконференцзв`язку (ВКЗ). Час обробки відеофайлу залежить від кількості учасників конференції та її тривалості.

Якщо під час конференції було створено декілька файлів запису, вони всі будуть доступні на вкладці «Записи конференції» у розділі «Мої конференції».

Для завантаження файлів на локальний комп'ютер можна скористатись кнопкою «Запис з протоколом» у розділі «Мої конференції» (після підписання та закриття протоколу судового засідання).

Після того, як секретар судового засідання засвідчить власним КЕП протокол судового засідання, інформація направляється до бази даних Електронного суду, і відповідно, до кабінету учасника справи.

Зазначається, що інформація надходить до кабінету користувача ЕС автоматично

Основною умовою надходження вищезазначеного документу є правильно заповнені атрибути в протоколі: єдиний унікальний номер справи та номер провадження (за наявності)

Системний документ, який надходить до кабінету користувача ЕС завжди має назву «Протокол судового засідання підсистеми ВКЗ»

Номер документу завжди дорівнює номеру протоколу в ВКЗ (зазначений в шапці протоколу)

Відповідно до Закону України «Про судовий збір», за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання встановлено плату в розмірі 0,03 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

Для отримання доступу до запису(-ів) технічної фіксації в кабінеті користувача Електронного суду необхідно виконати наступні кроки:

Перейти до розділу «Мої справи».

Відкрити необхідне провадження по справі, в якому проводилась фіксація судового процесу засобами ВКЗ.

Обрати документ «Протокол судового засідання підсистеми ВКЗ».

Натиснути кнопку «Сплатити».

Після успішної онлайн-оплати доступ до записів буде відкрито в кабінеті користувача ЕС в розділі «Додатки», безпосередньо під протоколом ВКЗ. Ви зможете переглянути або завантажити файли для локального перегляду.

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