Практика судів
  1. Суд інфо

Як у Електронному суді отримати доступ до відеозаписів судового засідання після закінчення відеоконференції — алгоритм дій

15:37, 23 січня 2025
Для отримання доступу до записів технічної фіксації в кабінеті користувача Електронного суду необхідно виконати низку кроків.
Як у Електронному суді отримати доступ до відеозаписів судового засідання після закінчення відеоконференції — алгоритм дій
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило, як у Електронному суді отримати доступ до відеозаписів судового засідання після закінчення відеоконференції.  

У ДП зазначили, що відеозапис судового засідання буде доступний для завантаження у розділі «Мої конференції» у форматі *.mp4 користувачу з правами організатора та учасникам, яким надано відповідний доступ, через деякий час після закінчення відеоконференцзв`язку (ВКЗ). Час обробки відеофайлу залежить від кількості учасників конференції та її тривалості.  

Якщо під час конференції було створено декілька файлів запису, вони всі будуть доступні на вкладці «Записи конференції» у розділі «Мої конференції».  

Для завантаження файлів на локальний комп'ютер можна скористатись кнопкою «Запис з протоколом» у розділі «Мої конференції» (після підписання та закриття протоколу судового засідання). 

Після того, як секретар судового засідання засвідчить власним КЕП протокол судового засідання, інформація направляється до бази даних Електронного суду, і відповідно, до кабінету учасника справи. 

Зазначається, що інформація надходить до кабінету користувача ЕС автоматично 

Основною умовою надходження вищезазначеного документу є правильно заповнені атрибути в протоколі: єдиний унікальний номер справи та номер провадження (за наявності) 

Системний документ, який надходить до кабінету користувача ЕС завжди має назву «Протокол судового засідання підсистеми ВКЗ» 

Номер документу завжди дорівнює номеру протоколу в ВКЗ (зазначений в шапці протоколу) 

Відповідно до Закону України «Про судовий збір», за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання встановлено плату в розмірі 0,03 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

Для отримання доступу до запису(-ів) технічної фіксації в кабінеті користувача Електронного суду необхідно виконати наступні кроки: 

  • Перейти до розділу «Мої справи». 
  • Відкрити необхідне провадження по справі, в якому проводилась фіксація судового процесу засобами ВКЗ. 
  • Обрати документ «Протокол судового засідання підсистеми ВКЗ». 
  • Натиснути кнопку «Сплатити». 

Після успішної онлайн-оплати доступ до записів буде відкрито в кабінеті користувача ЕС в розділі «Додатки», безпосередньо під протоколом ВКЗ. Ви зможете переглянути або завантажити файли для локального перегляду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Електронний суд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Очільниця Європолу вимагає дати правоохоронцям можливість читати зашифровані повідомлення у WhatsApp, Signal та інших месенджерах

На думку керівниці Європолу Кетрін де Болле, шифрування у месенджерах «підриває демократію».

Кабмін доручив з 24 січня забезпечити щоденне подання військовими частинами звітів про виконання бойових завдань через портал Армія+

Міноборони разом з МВС наказано з 24 січня забезпечити координацію заходів із щоденного подання військовими частинами, підрозділами ЗСУ, правоохоронних органів, включених до складу сил оборони, до Генштабу звітів про виконання бойових завдань з використанням засобів порталу Армія+ .

Оголошено новий конкурс на десять вакантних посад суддів Апеляційної палати ВАКС

Документи можна подати з 1 по 30 квітня, але судді ВАКС, які вже брали участь у конкурсі, стати суддями Апеляційної палати не зможуть.

Кому з членів Вищої ради правосуддя ви найбільше довіряєте – опитування читачів

Пропонуємо читачам відповісти на питання, хто з членів Вищої ради правосуддя викликає найбільшу довіру

Чи змогла Вища рада правосуддя після перезавантаження підвищити довіру до судової влади – опитування читачів

Пропонуємо читачам відповісти на питання, чи змогла Вища рада правосуддя після перезавантаження підвищити довіру до судової влади.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Шевченко
    Олександр Шевченко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Гордієнко
    Тетяна Гордієнко
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Євген Марич
    Євген Марич
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду