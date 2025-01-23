Фермери можуть подавати заявки на розмінування земель – держава виділила 1 млрд гривень

Фермери Миколаївщини серед перших учасників програми.

Фото: zmina.info

Українські фермери вже мають можливість подавати заявки на розмінування аграрних земель у межах державної програми компенсацій. На цю ініціативу у державному бюджеті передбачено 1 мільярд гривень. Подання заявок здійснюється через Державний аграрний реєстр.

Як повідомив заступник Міністра економіки Ігор Безкаравайний, першим цьогоріч учасником програми стало фермерське господарство з Березнегуватого, що на Миколаївщині, яке прагне очистити 15 ділянок загальною площею 90,8 га. Цей регіон раніше зазнавав інтенсивних обстрілів з боку російських військ.

За словами директора Центру гуманітарного розмінування Володимира Байди, у 2023 році було опрацьовано заявки 195 фермерів, з яких із 47 підписано угоди на розмінування понад 9,5 тисяч гектарів. Уже очищено першу ділянку площею майже 500 гектарів. У 2024 році очікується значне збільшення кількості очищених земель завдяки залученню приватних операторів.

Уряд також вніс зміни до постанови №284, продовживши термін подачі заявок до 25 грудня. Фермери, які подадуть заявки до 5 грудня, зможуть отримати розгляд у поточному бюджетному році. Додатково запроваджено вимогу відкриття ескроу-рахунку перед початком торгів, що скоротить час між проведенням торгів та початком розмінування.

Програма спрямована на підтримку фермерів у відновленні господарської діяльності на безпечних територіях.

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