Податкова служба пояснює, як оподатковується ПДВ ввезення товарів у митному режимі переробки.

Зазначається, що відповідно до п. 206.12 ПКУ до операцій із ввезення товарів на митну територію України в митному режимі переробки на митній території застосовується умовне повне звільнення від оподаткування ПДВ за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених гл. 23 МКУ.

Статтею 160 гл. 23 МКУ передбачено, що митний режим переробки на митній території завершується шляхом реекспорту продуктів переробки чи поміщення їх в інший митний режим.

При цьому пп. 3 п. 1 ст. 86 гл. 16 МКУ передбачено, що митний режим реекспорту може бути застосований до товарів, які при ввезенні на митну територію України мали статус іноземних та були поміщені у митний режим переробки на митній території та вивозяться за межі митної території України у тому самому стані, в якому вони були ввезені на митну територію України, або у вигляді продуктів їх переробки.

Пунктом 206.5 ПКУ передбачено, що операції з вивезення товарів у митному режимі реекспорту звільняються від оподаткування, крім операцій з вивезення відповідно до п. 3 (щодо товарів у вигляді продуктів їх переробки) та 5 ч. 1 ст. 86 МКУ, що оподатковуються податком за ставкою, визначеною пп. 195.1.1 ПКУ.

Зокрема, пп. 195.1.1 ПКУ передбачено, що операції з вивезення товарів за межі митної території України, зокрема у митному режимі реекспорту, якщо товари поміщені у такий режим відповідно, зокрема, до п. 3 (щодо товарів у вигляді продуктів їх переробки) ч. 1 ст. 86 гл. 16 МКУ, оподатковуються за нульовою ставкою.

Товари вважаються вивезеними за межі митної території України, якщо таке вивезення підтверджене в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, митною декларацією, оформленою відповідно до вимог МКУ.

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