Кабмин поручил с 24 января обеспечить ежедневную подачу воинскими частями отчетов о выполнении боевых задач через портал Армия+

Минобороны вместе с МВД приказано с 24 января обеспечить координацию мер по ежедневному предоставлению воинскими частями, подразделениями ВСУ, правоохранительных органов, включенных в состав сил обороны, в Генштаб отчетов о выполнении боевых задач с использованием средств портала Армия+.

Министерству обороны вместе с Министерством внутренних дел приказано во время военного положения с 24 января 2025 года обеспечить координацию мероприятий по обеспечению ежедневного предоставления воинскими частями, подразделениями Вооруженных Сил, других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, и правоохранительных органов, включенных в состав сил обороны , в Генеральный штаб Вооруженных Сил отчетов (донесений) о выполнении боевых задач с использованием средств Портала Армия+. Об этом говорится в опубликованном 23 января постановлении Кабмина №63, которое правительство приняло 21 января. Этим постановлением внесены изменения в постановление Кабмина от 30 июля 2024 г. №879 «Некоторые вопросы Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны Армия+».

Порядок предоставления отчетов (донесений) о выполнении боевых задач с использованием средств Портала Армия+ устанавливается Министерством обороны.

Установлено, что задачами Портала Армия+ также обеспечение возможности представления в электронной форме заявлений о предоставлении электронной публичной услуги в сфере национальной безопасности и обороны и других документов в электронной форме – отчетов (донесений) о выполнении задач и служебных обязанностей средствами Портала Армия+.

Напомним, что положение об Армии+ опубликовано, в отличие от положения о порядке ведения Реестра военнообязанный «Оберег», который до сих пор по неизвестным причинам остается засекреченным.

Автор: Наталя Мамченко

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