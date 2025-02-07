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Екс-спецуповноважений Президента Євген Мойсюк став заступником міністра оборони – Рустем Умєров прокоментував призначення

16:33, 7 лютого 2025
Володимир Зеленський звільнив Євгена Мойсюка з посади спеціального уповноваженого Президента з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій, але у цей же день його призначили заступником міністра оборони.
Екс-спецуповноважений Президента Євген Мойсюк став заступником міністра оборони – Рустем Умєров прокоментував призначення
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Президент України Володимир Зеленський 7 лютого звільнив генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка з посади свого спеціального уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони України.

Разом з тим, 7 лютого Євген Мойюск призначений заступником міністра оборони.

Рустем Умєров прокоментував це призначення.

«Кабінет Міністрів України за моїм поданням призначив двох нових заступників міністра оборони.

Генерал-лейтенант Євген Мойсюк – один із найдосвідченіших офіцерів нашої армії, бойовий командир. Його зона відповідальності – розвиток та генерація Сил оборони, включаючи мобілізаційні процеси та підготовку воїнів.

Досвід Мойсюка охоплює командування Десантно-штурмовими військами, службу на посаді заступника Головнокомандувача ЗСУ, участь у миротворчих місіях у Косово та Іраку.

Офіцер, учасник бойових дій, який долучився до лав ЗСУ в перші дні повномаштабного вторгнення, капітан Валерій Чуркін – лідер інновацій у сфері військових технологій, керівник Центру масштабування технологічних рішень (ЦМТР) ЗСУ.

Як заступник міністра, він зосередиться на оборонних інноваціях і технологічному розвитку української армії. Його підрозділ вже сьогодні реалізовує понад 50 ключових проєктів у сфері військового IT та MILTECH, впроваджуючи сучасні рішення на полі бою. На новій посаді очікуємо масштабування цієї роботи.

Ці рішення – частина комплексного підходу до посилення наших Збройних Сил, модернізації управління та технологічного розвитку армії», зазначив Рустем Умєров.

Автор: Наталя Мамченко

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призначення Володимир Зеленський Міноборони Рустем Умєров

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Екс-спецуповноважений Президента Євген Мойсюк став заступником міністра оборони – Рустем Умєров прокоментував призначення

Володимир Зеленський звільнив Євгена Мойсюка з посади спеціального уповноваженого Президента з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій, але у цей же день його призначили заступником міністра оборони.

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