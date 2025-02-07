Уряд спростив вимоги до функціонування приватних паркувальних майданчиків

Від приватних паркувальних майданчиків тепер не вимагатимуть погоджувати режим роботи з органами місцевого самоврядування.

Фото: zbruc.eu

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Кабінет Міністрів України 7 лютого провів засідання, під час вніс зміни до Правил паркування транспортних засобів. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Передбачено, що режим роботи приватних майданчиків для паркування встановлює оператор з обов’язковим інформуванням органів місцевого самоврядування про встановлений режим роботи.

Таким чином, скасовано погодження органами місцевого самоврядування режиму роботи приватних майданчиків для паркування транспортних засобів.

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