Правительство упростило требования к функционированию частных площадок для парковки

От частных площадок для парковки теперь не потребуют согласовывать режим работы с органами местного самоуправления.

zbruc.eu

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Кабинет Министров Украины 7 февраля провел заседание, внес изменения в Правила парковки транспортных средств. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Предусмотрено, что режим работы частных парковочных площадок устанавливает оператор с обязательным информированием органов местного самоуправления об установленном режиме работы.

Таким образом отменено согласование органами местного самоуправления режима работы частных площадок для парковки транспортных средств.

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