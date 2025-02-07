Кабмин провел заседание — какие решения приняли 7 февраля

Правительство внесло изменения в Правила парковки транспортных средств, а также в постановление «Некоторые вопросы нотариата в условиях военного положения».

Фото: kmu.gov.ua

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Кабинет Министров Украины провел заседание, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов. Какие решения приняли, сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук:

- Схвалено проект Закону «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Японії про безпеку інформації». Законопроектом пропонується ратифікувати Угоду між Урядом України та Урядом Японії про безпеку інформації, вчинену 16.11.2024 в м.Києві. Ратифікація Угоди створить правові засади для обміну, у разі потреби, секретною інформацією, сприятиме забезпеченню паритетності заходів зі взаємної охорони секретної інформації, яка передається або створюється в ході співробітництва між Україною та Японією.

- Внесено зміни до Правил паркування транспортних засобів. Передбачено, що режим роботи приватних майданчиків для паркування встановлює оператор з обов’язковим інформуванням органів місцевого самоврядування про встановлений режим роботи. Таким чином, скасовано погодження органами місцевого самоврядування режиму роботи приватних майданчиків для паркування транспортних засобів.

- Затверджено Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю і забезпечення публічного порядку та безпеки, учинену 16.07.2024 у м. Празі. Угодою врегульовано предмет, форми, порядок співробітництва Договірних Сторін щодо запобігання, виявлення та припинення кримінальних правопорушень, установлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, а також співробітництво в забезпеченні публічного порядку і безпеки та протидії нелегальній міграції, правові відносини щодо обробки персональних даних, які передаються відповідно до Угоди, тощо. Також визначаються органи державної влади України, які уповноважені здійснювати співробітництво в межах Угоди згідно зі своєю компетенцією, та контактні пункти для пересилання секретної інформації відповідно до пункту 2 статті 14 Угоди.

- Затверджено Порядок та умови надання у 2025 році субвенції з державного бюджету Харківської міської територіальної громади на аварійно-відновлювальні роботи житлово-комунальної сфери. Передбачено, що субвенція спрямовується на аварійно-відновлювальні роботи житлово-комунальної сфери на території Харківської міської територіальної громади. Умовами надання субвенції є: наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації; інформація про пошкоджене та знищене нерухоме майно, внесена до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України; завершення реалізації проекту/заходу до кінця 2025; створення, приріст і оновлення основних фондів комунальної форми власності (крім відновлення пошкоджених обʼєктів житлового призначення).

- Внесено зміни до постанови КМУ від 24.10.2018 № 859 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для функціонування інституції з підтримки та просування експорту». Змінено назву програми за КПКВК 0411240 з «Функціонування інституції з підтримки та просування експорту» на «Функціонування інституції з розвитку підприємництва та експорту».

- Внесено зміни до постанови КМУ від 28.02.2022 № 164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану». Установлено, що в умовах воєнного стану організація нотаріальної діяльності та ведення нотаріального діловодства приватними нотаріусами, робоче місце (контору) яких розташовано в межах територій можливих бойових дій, активних бойових дій або активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, для яких не визначена дата завершення бойових дій або дата припинення можливості бойових дій, здійснюється в порядку, визначеному Міністерством юстиції.

- Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації публічного інвестиційного проекту «Будівництво магістральних водогонів у Миколаївській області, у зв’язку з недостатністю ліквідації негативних наслідків, пов’язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції». Передбачено, що бюджетні кошти спрямовуються на нове будівництво водозабору з р. Південний Буг (м. Нова Одеса, Миколаївська область) та магістрального водогону для забезпечення водою м. Миколаїв у зв’язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов’язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Миколаївська область, I–ІІІ ділянки. Внесено зміни до постанови КМУ від 06.06.2023 № 566 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії для реалізації експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів у зв’язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов’язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції», якими передбачено обсяги фінансування у 2025 році нового будівництва водозабору з р. Південний Буг (м. Нова Одеса, Миколаївська область) та магістрального водогону для забезпечення водою м. Миколаїв у зв’язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов’язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Миколаївська область, I-ІІІ ділянки.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти. Запроваджено електронні особові справи отримувачів соціальних стипендій та спрощено порядок подання списків для виплати соціальних стипендій. Передбачено призначення соціальної стипендії на підставі рішення суду про визнання батька (матері) безвісно відсутнім або витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а також витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Уточнено наявність права на отримання соціальних стипендій у: дітей пільгових категорій, зокрема, дітей учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб, позбавлених особистої свободи, внутрішньо переміщених дітей, дітей, які проживають на лінії зіткнення, після досягнення ними 18-річного віку; здобувачів освіти з числа дітей, зареєстрованих внутрішньо переміщеними особами, якщо на дату звернення за призначенням соціальних стипендій населений пункт, з якого вони перемістилися, включено до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, щодо яких не визначено дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації.

- Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації публічного інвестиційного проекту із завершення будівництва реабілітаційного комплексу в смт Великий Любінь Городоцького району Львівської області («Галичина»). Передбачено, що головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики, а одержувачем бюджетних коштів - державне некомерційне підприємство «Центр комплексної реабілітації «Галичина», що належить до сфери управління Мінсоцполітики. Визначено, що під час виконання робіт, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту, забезпечується обов’язкове врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до норм, стандартів і правил.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 15.05.2019 № 407 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства». Надано можливість залучити державну організацію «Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства» до проведення ідентифікації (скринінгу) публічних інвестиційних проектів щодо можливості реалізації їх на умовах державно-приватного партнерства. Приведено назву бюджетної програми у відповідність до ЗУ «Про Державний бюджет України на 2025 рік».

- Внесено зміни до Порядку та умов забезпечення соціальної та професійної адаптації осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України. Передбачено забезпечення реалізації флагманського проекту «Автошколи для осіб з інвалідністю», ініційованого Першою Леді України Оленою Зеленською, шляхом здійснення заходів для людей з інвалідністю з числа осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, і при цьому є ветеранами війни, особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членами сімей таких осіб, членами сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, в акредитованих в установленому законодавством порядку закладах, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

- Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів із забезпечення функціонування операторів критичної інфраструктури в галузі цивільної авіації. Передбачено, що бюджетні кошти спрямовуються на забезпечення функціонування операторів критичної інфраструктури в галузі цивільної авіації, які належать до сфери управління Мінрозвитку.

- Внесено зміни до Порядку організації надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я, якими, серед іншого, передбачено визначення переліку суб’єктів надання реабілітаційної допомоги на первинному та спеціалізованому рівнях медичної допомоги; закріплення особливостей організації надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я фахівцем з реабілітації самостійно. Внесено зміни до Порядку забезпечення осіб з обмеженнями повсякденного функціонування медичними виробами, в тому числі допоміжними засобами реабілітації. Передбачено, що результати обстеження відображатимуться в індивідуальному реабілітаційному плані відповідно до зазначених мети і завдань реабілітації, а якщо реабілітаційна допомога надаватиметься фахівцем з реабілітації самостійно – результати будуть відображатися у програмі терапії.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення здійснення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру. Удосконалено механізм розподілу медичного обладнання, лікарських засобів, медичних виробів, допоміжних засобів до них, а також долучення Державного управління справами, Національної академії медичних наук, Національної академії наук до надання медичних послуг в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

- Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації публічного інвестиційного проекту «Електронний засіб контролю і нагляду». Передбачено, що цілями використання бюджетних коштів є реалізація публічного інвестиційного проекту «Електронний засіб контролю і нагляду» для забезпечення здійснення уповноваженими органами з питань пробації контролю за виконанням засудженими до покарання у вигляді апробаційного нагляду обовʼязку використовувати електронний засіб контролю та нагляду та проживання за зазначеною у рішенні суду адресою.

- Схвалено Концепцію Державної цільової екологічної програми технічної модернізації підприємств водовідведення та очищення стічних вод, що перебувають у державній або комунальній власності, на період до 2034 року. Визначено Міністерство розвитку громад та територій державним замовником Програми.

- Затверджено операційний план заходів з реалізації у 2025-2027 роках Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року. Операційним планом передбачено виконання таких завдань: формування планів дій з адаптації до зміни клімату у сферах управління водними ресурсами (в рамках плану управління річковим басейном), збереження біорізноманіття, лісового фонду, енергетики, громадського здоров’я, сільського господарства та ґрунтів, транспорту та інфраструктури, туризму; реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища; проведення національної інвентаризації лісів; посилення хімічної безпеки; забезпечення врахування поточних і прогнозованих наслідків зміни клімату в стратегічному плануванні на національному, обласному та місцевому рівні, а також під час будівництва об’єктів інфраструктури; підвищення рівня обізнаності населення щодо екологічних проблем та наслідків зміни клімату; запровадження системи дозвільних процедур для промисловості відповідно до європейських стандартів (інтегрованого дозволу).

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