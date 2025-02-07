Правительство обновило перечень заместителей руководителей Минобороны и Минсоцполитики

На заседании Правительства были назначены два заместителя руководителей Минобороны и один заместитель министра соцполитики.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

7 февраля на своем заседании Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений. Об этом сообщили в Правительстве.

Так Кабмин принял распоряжение об увольнении:

- Бучко Владимира Анатольевича с должности первого заместителя Председателя Государственной службы геологии и недр Украины

А также о назначении

- Василенко Владимира Андреевича заместителем Министра социальной политики Украины

- Мойсюка Евгения Георгиевича заместителем Министра обороны Украины

- Чуркина Валерия Валерьевича заместителем Министра обороны Украины

- Бучко Владимира Анатольевича первым заместителем Председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины

- Яремы Александра Иосифовича Государственным Секретарем Кабинета Министров Украины (повторно, с 12 февраля 2025 г. сроком на пять лет)

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский уволил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка с должности уполномоченного по гарантиям безопасности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.