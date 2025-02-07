Правительство обновило перечень заместителей руководителей Минобороны и Минсоцполитики

7 февраля на своем заседании Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений. Об этом сообщили в Правительстве.
Так Кабмин принял распоряжение об увольнении:
- Бучко Владимира Анатольевича с должности первого заместителя Председателя Государственной службы геологии и недр Украины
А также о назначении
- Василенко Владимира Андреевича заместителем Министра социальной политики Украины
- Мойсюка Евгения Георгиевича заместителем Министра обороны Украины
- Чуркина Валерия Валерьевича заместителем Министра обороны Украины
- Бучко Владимира Анатольевича первым заместителем Председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины
- Яремы Александра Иосифовича Государственным Секретарем Кабинета Министров Украины (повторно, с 12 февраля 2025 г. сроком на пять лет)
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский уволил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка с должности уполномоченного по гарантиям безопасности.
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