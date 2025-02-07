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Зеленський звільнив генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка з посади уповноваженого з гарантій безпеки

15:37, 7 лютого 2025
Євгена Мойсюка звільнено з посади спеціального уповноваженого Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони України
Зеленський звільнив генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка з посади уповноваженого з гарантій безпеки
Фото: mil.in.ua
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У п’ятницю, 7 лютого, Президент України Володимир Зеленський звільнив генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка з посади свого спеціального уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони України. Відповідний указ з’явився на офіційному сайті Глави держави.

«Звільнити Мойсюка Євгена Георгійовича з посади спеціального уповноваженого президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони України», — йдеться в указі №74/2025.

Нагадаємо, Євгена Мойсюка було призначено на цю посаду 13 лютого минулого року.

У 2019-2021 роках Мойсюк обіймав посаду командувача ДШВ ЗСУ.

У 2021 році він був призначений заступником тодішнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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Володимир Зеленський

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