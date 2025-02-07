Зеленский уволил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка с должности уполномоченного по гарантиям безопасности

Евгений Мойсюк уволен с должности специального уполномоченного Президента Украины по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины.

Фото: mil.in.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 7 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка с должности своего специального уполномоченного по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины. Соответствующий указ появился на официальном сайте Главы государства.

«Уволить Мойсюка Евгения Георгиевича с должности специального уполномоченного президента Украины по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины», — говорится в указе №74/2025.

Напомним, Евгений Мойсюк был назначен на этот пост 13 февраля прошлого года.

В 2019-2021 годах Мойсюк занимал должность командующего ДШВ ВСУ.

В 2021 году он был назначен заместителем тогдашнего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.