Уряд оновив перелік заступників очільників Міноборони та Мінсоцполітики

16:25, 7 лютого 2025
На засіданні Уряду було призначено двох заступників очільників Міноборони та одного заступника міністра соцполітики.
7 лютого на своєму засіданні Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомили в Уряді.
Так Кабмін ухвалив розпорядження про звільнення:
- Бучка Володимира Анатолійовича з посади першого заступника Голови Державної служби геології та надр України
А також про призначення
- Василенка Володимира Андрійовича заступником Міністра соціальної політики України
- Мойсюка Євгена Георгійовича заступником Міністра оборони України
- Чуркіна Валерія Валерійовича заступником Міністра оборони України
- Бучка Володимира Анатолійовича першим заступником Голови Державного агентства лісових ресурсів України
- Яреми Олександра Йосиповича Державним Секретарем Кабінету Міністрів України (повторно, з 12 лютого 2025 р. строком на п'ять років)
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський звільнив генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка з посади уповноваженого з гарантій безпеки.
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