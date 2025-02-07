Уряд оновив перелік заступників очільників Міноборони та Мінсоцполітики

На засіданні Уряду було призначено двох заступників очільників Міноборони та одного заступника міністра соцполітики.

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7 лютого на своєму засіданні Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомили в Уряді.

Так Кабмін ухвалив розпорядження про звільнення:

Бучка Володимира Анатолійовича з посади першого заступника Голови Державної служби геології та надр України

А також про призначення

Василенка Володимира Андрійовича заступником Міністра соціальної політики України

заступником Міністра соціальної політики України Мойсюка Євгена Георгійовича заступником Міністра оборони України

заступником Міністра оборони України Чуркіна Валерія Валерійовича заступником Міністра оборони України

заступником Міністра оборони України Бучка Володимира Анатолійовича першим заступником Голови Державного агентства лісових ресурсів України

першим заступником Голови Державного агентства лісових ресурсів України Яреми Олександра Йосиповича Державним Секретарем Кабінету Міністрів України (повторно, з 12 лютого 2025 р. строком на п'ять років)

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський звільнив генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка з посади уповноваженого з гарантій безпеки.

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