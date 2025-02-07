Экс-спецуполномоченный Президента Евгений Мойсюк стал заместителем министра обороны – Рустем Умеров прокомментировал назначение

Владимир Зеленский уволил Евгения Мойсюка с должности специального уполномоченного Президента по вопросам реализации международных гарантий безопасности, но в этот же день его назначили заместителем министра обороны.

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Президент Украины Владимир Зеленский 7 февраля уволил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка с должности своего специального уполномоченного по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины.

Вместе с тем, 7 февраля Евгений Мойюск назначен замминистра обороны.

Рустем Умеров прокомментировал это предназначение.

«Кабинет Министров Украины по моему представлению назначил двух новых заместителей министра обороны.

Генерал-лейтенант Евгений Мойсюк – один из опытнейших офицеров нашей армии, боевой командир. Его зона ответственности – развитие и генерация сил обороны, включая мобилизационные процессы и подготовку воинов.

Опыт Мойсюка включает командование Десантно-штурмовыми войсками, службу в должности заместителя Главнокомандующего ВСУ, участие в миротворческих миссиях в Косово и Ираке.

Офицер, участник боевых действий, присоединившийся к рядам ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения, капитан Валерий Чуркин – лидер инноваций в сфере военных технологий, руководитель Центра масштабирования технологических решений (ЦГТР) ВСУ.

Как замминистра, он сосредоточится на оборонных инновациях и технологическом развитии украинской армии. Его подразделение уже сегодня реализует более 50 ключевых проектов в сфере военного IT и MILTECH, внедряя современные решения на поле боя. В новой должности ожидаем масштабирование этой работы.

Эти решения – часть комплексного подхода к усилению наших Вооруженных Сил, модернизации управления и технологическому развитию армии», – отметил Рустем Умеров.

Автор: Наталя Мамченко

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