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Підробляли документи та допомагали ухилянтам виїжджати за кордон: у Дніпрі викрили посадовців ТЦК та ВЛК

07:56, 8 лютого 2025
Зловмисники за хабарі допомагали військовозобов’язаним ухилятися від служби.
Підробляли документи та допомагали ухилянтам виїжджати за кордон: у Дніпрі викрили посадовців ТЦК та ВЛК
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У Дніпрі правоохоронці повідомили про нову підозру начальнику одного з відділів РТЦК та СП, голові ВЛК та їх спільнику, які підробляли документи та  допомагали ухилянтам незаконно виїжджати за кордон.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, підозрювані,  за грошову винагороду, допомагали військовозобов’язаним ухилятися  від служби  шляхом надання довідки ВЛК та інших документів з відміткою про непридатність до військової служби, що допомагало ухилянтам виїжджати за кордон України.

«Ціна питання 20 тис. грн. з людини. Слідство триває», - повідомили у прокуратурі.

Також там додали що перевіряються інші факти неправомірного надання службовими особами РТЦК та СП, а також ВЛК документів про непридатність до військової служби, що дозволяло особам призовного віку виїжджати за межі країни.

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прокуратура ТЦК ВЛК

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